02.02.2020 - 00:37 |
Son dakika haberi... Komşu'da korkutan deprem
AFAD, Yunanistan Preveza'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Yunanistan'da saat 00.22'de 4.5 büyüklüğünde 51.80 km derinliğinde bir sarsıntı meydana geldiğini açıkladı
İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi BELBİM A.Ş.'nin geliştirdiği yeni uygulamayla İstanbullular, akıllı telefonlarındaki karekod sistemiyle toplu taşıma araçlarına binebilecek. BELBİM A.Ş.'nin Genel Müdürü Yücel Karadeniz, “Mart ayı içerisinde pilot uygulamayı başlatacağız. İndir, yükle, okut, geç mottosuyla İstanbullular telefonlarını ulaşımda kullanabilecek" dedi.