MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika haberi: New York'ta covid-19 kısıtlamaları 15 Mayıs'a kadar uzatıldı
ABONE OL
16.04.2020 - 19:43 | | AA

Son dakika haberi: New York'ta covid-19 kısıtlamaları 15 Mayıs'a kadar uzatıldı

Gelen son dakika haberine göre; New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ''evde kal'' talimatı ve zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması gibi kısıtlamalar, 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Son dakika haberi: New York'ta covid-19 kısıtlamaları 15 Mayıs'a kadar uzatıldı

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, eyalette salgın yüzünden getirilen kısıtlamaların 1 ay daha uzatılacağını söyledi.

Vaka, hastaneye yatış ve suni solunum cihazlarına bağlı hastaların sayısındaki düşüşün devam ettiğine dikkati çeken Cuomo, son 24 saatte New York'ta 606 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

New York'ta bir ayda 500 bin Kovid-19 testi yapıldı

Cuomo, salgının kontrol altına alınabileceğini ama aşı bulunmadan sona ermeyeceğini ifade etti.

Son bir ayda 500 bin Kovid-19 testi yapıldığını kaydeden Cuomo ancak 19 milyon kişinin bulunduğu New York'ta bu sayının yeterli olmadığını ve daha fazla test yapılması gerektiğini söyledi.

ABD genelinde Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, 640 bin 291 kişi Kovid-19'dan etkilendi, 31 bin 15 kişi hayatını kaybetti.

Dilara hemşire konuştu: 'Oğlumu bir aydır görmüyorum'Corona virüs salgınıyla mücadelenin baş kahramanı şüphesiz sağlık çalışanları. Canla başla çalışan yeri geldiğinde ise evlerine gitmeden hastalarla ilgilenen bu kahramanlardan biri de Dilara Hemşire. Dünya onu buğulu camlar ardındaki yorgun gözlerle tanıdı. Dünya basınında yer bulan ve fedakar sağlık çalışanlarının sesi olan Dilara Fahrioğlu, yoğun bakım servisinde yaşanan zorlu süreci anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vaka sayısı ve Ölü sayısı Bugün kaça yükseldi, ne kadar Test yapıldı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 16 Nisan Türkiye Koronavirüs haritası CANLI -

Vaka sayısı ve Ölü sayısı Bugün kaça yükseldi, ne kadar Test yapıldı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı: 16 Nisan Türkiye Koronavirüs haritası CANLI -

Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Balkondan komşulara korona konseri

Balkondan komşulara korona konseri

Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti

Son dakika | Corona virüste son durum! Türkiye'de son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti

Sıradaki Haber