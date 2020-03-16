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16.03.2020 - 22:01 | | AA

Son dakika haberi: Rusya ve Kanada corona virüs salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapattı

Gelen son dakika haberine göre; Rusya'da, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini 1 Mayıs'a kadar yasaklandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle Kanada vatandaşı veya daimi göçmen oturumu bulunmayan tüm yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını bildirdi.

Son dakika haberi: Rusya ve Kanada corona virüs salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapattı

 

Hükumetin resmi internet sayfasında yayımlanan açıklamada, salgın nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının Rusya'ya girişinin yasaklandığı belirtildi.

Yasağın 18 Mart-1 Mayıs arasında uygulanacağı vurgulanan açıklamada, "Rusya'ya girişte getirilen kısıtlamalar, kalıcı oturum sahiplerini, diplomatik görevlileri, uçak ve gemi mürettebatını ve Rus havalimanlarından transit geçişleri kapsamıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yasağın, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri doğrultusunda alındığını vurgulandı.

KANADA DA SINIRLARINI KAPATTI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle Kanada vatandaşı veya daimi göçmen oturumu bulunmayan tüm yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını bildirdi.

Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, covid-19 salgını nedeniyle aldıkları bir dizi önlemi açıkladı.

Son dakika haberi: Rusya ve Kanada corona virüs salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapattı

Kanada vatandaşı veya daimi göçmen oturumu bulunmayan tüm yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını duyuran Trudeau, bu yasaktan hava yolu şirketlerinin uçuş personeli, ABD vatandaşları, diplomatlar, Kanada vatandaşlarının yakın aile üyelerinin muaf olduğunu dile getirdi.

Trudeau, hastalık belirtisi gösterenlerin Kanada'ya uçuş yapmasına izin verilmeyeceğini ifade etti.

Başbakan Trudeau, hava operatörlerinden, Kanada Halk Sağlığı Kurumunun kurallarına göre, her yolcunun temel sağlık değerlendirmesini tamamlamaları gerekeceğini söyledi.

Uluslararası uçuşlar için belli havalimanları tahsis edildi

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için bir başka önlem olarak, uluslararası uçuşların tamamının Montreal, Toronto, Calgary ve Vancouver havalimanlarına aktarıldığını bildiren Trudeau, bu önlemin, gelenlerin virüs taramalarının sağlıklı şekilde yapılmasına imkan sağlamak için alındığını vurguladı.

Kanada'da 3 kişi hayatını kaybetti

Kovid-19 salgınının görüldüğü ülkelerden biri olan Kanada'da, yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı bugün 3 kişi daha artarak, toplamda 4'e yükseldi.

Öte yandan virüsten enfekte olanların sayısı da 376'ya yükseldi.

Rusya corona virüs salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapattıRusya'da, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini 1 Mayıs'a kadar yasaklandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle Kanada vatandaşı veya daimi göçmen oturumu bulunmayan tüm yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını bildirdi.
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