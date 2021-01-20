Son dakika haberi | Saatler kaldı! Dünya diken üstünde bekliyor...

ABD'nin modern tarihinin en çalkantılı dönemi bugün resmen kapanıyor, seçimlerde Donald Trump'ı açık farkla mağlup eden Demokrat Joe Biden bugün yemin ediyor. Dünya şimdiden 25 bin askerin konuşlandırıldığı ABD'nin başkenti Washington'a kilitlendi, tüm gelişmeleri canlı blogla aktarıyoruz.

13.55 : TRUMP BİR GELENEĞİ DAHA ÇİĞNEDİ: KATILMIYOR!

ABD'de görevi devreden başkanın yemin törenine katılması, yeni başkan ve eşini eşiyle birlikte karşılaması gelenekselleşen bir uygulama. Ancak Donald Trump, eşi Melania Trump'la birlikte bu yıl yemin törenine katılmayacağını açıkladı.

8 Ocak'ta Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Bu soruyu soran herkese söylüyorum, 20 Ocak'taki yemin törenine gitmeyeceğim" mesajını paylaştı.

20 Ocak günü Trump'ın bir askeri havalimanında kendisinin düzenlediği dar kapsamlı veda töreninin ardından halihazırda eşyalarını taşımış olduğu Florida'daki evine doğru uçakla yola çıkması ve buraya yerleşmesi bekleniyor.







TRUMP FANATİKLERİ ONLINE YEMİN TÖRENİ DÜZENLİYOR



Bazı Trump fanatikleri ise, seçim sonuçlarının yanlış olduğuna dair asılsız iddialar ortaya atan Trump'ın 'ikinci yemin törenini' online olarak düzenleyeceklerini açıkladı. 68 binden fazla kişi, Facebook üzerinden bu online 'yemin töreni'ne katılacağını yazdı.

2016'da seçimi Demokrat rakibi Hillary Clinton'a karşı Trump kazanmış, 20 Ocak 2017'deki yemin törenine hayatta olan eski başkanlar da katılmıştı. Hillary Clinton da, eski ABD Başkanı eşi Bill Clinton'a yemin töreninde eşlik ederek iki ay önce kaybettiği rakibi Trump'ı tebrik etmişti.

Bugüne kadar sadece üç ABD Başkanı, görevi haleflerine devredecekleri yemin törenine kendi tercihiyle katılmadı: ABD'nin ikinci Başkanı John Adams (1801), oğlu altıncı ABD Başkanı John Quincy Adams (1829) ve on yedinci ABD Başkanı Andrew Johnson (1869). Yani görevi devreden bir başkanın törene katılmadığı son tarih, bundan 152 yıl önceydi.

Trump katılmayacak olsa da yardımcısı Mike Pence, törene katılacağını açıkladı.









13.40 : EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KIRMIZI ALARM

Yemin törenine saatler kala ABD'nin başkenti Washington DC'de kırmızı alarm var. 6 Ocak'ta Trump'ın kışkırtmasıyla fanatik taraftarlarının Kongre'yi kanlı bir şekilde işgal etmesi, ABD'yi temellerinden sarstı.

Kongre işgalinin ardından Washington DC'de ilan edilen olağanüstü hal, bugün de geçerli. Şehre yaklaşık 25 bin Ulusal Muhafız konuşlandırıldı ve yemin töreni için eşi benzeri görülmeyen güvenlik önlemleri alındı.

FBI ve ABD ordusu Washington'da bugün görev yapacak Ulusal Muhafızlar'ı güvenlik taramasından geçirdi, aşırı sağcı gruplarla ilişkisi saptanan 12 asker tören ekibinden çıkarıldı.

Gizli servis, Trump fanatiklerinin planladığı geniş çaplı ve muhtemelen silahlı protesto gösterileri için de ayakta. Şehrin geniş kesimleri yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Biden'ın kapalı bir alanda yemin etmesi de öneriler arasındaydı ancak yeni ABD Başkanı gelenekselleştiği üzere açık alanda yemin etmekte ısrar etti.









13.35 : İLK FOTOĞRAFLAR HİNDİSTAN VE JAPONYA'DAN

Dünya soluğunu tuttu, yemin törenini bekliyor.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı olarak tarih yazan Kamala Harris'in annesinin memleketi Hindistan'dan fotoğraflar geçiyor.

Harris için ayinlerin düzenlendiği Hindistan'da evler, dükkanlar ve okullar ABD Başkan Yardımcısı'nın fotoğraflarıyla süslendi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da ise Trump'i destekleyenler ellerinde pankartlarla yürüdü.

13.30 : KORONAVİRÜS HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Covid-19'un 400 bini aşkın can aldığı ve yaklaşık 25 milyon insana teşhis konulan ABD'de, salgın yemin törenini de kökünden değiştirdi.

Normal şartlarda yemin törenlerinde yüz binlerce insan Washington DC'ye akın eder, otelleri doldururdu. 2009'da göreve gelen Barack Obama'nın yemin töreni için iki milyon kişi başkente gitmişti.

Ancak bu sene kutlamalara katılım büyük oranda kısıtlanacak. Biden'ın ekibi, bu açıklamayı yaparak Amerikalılara evde kalmaları, tören için seyahat etmemeleri çağrısı yaptı. Aynı çağrı, Kongre baskınının ardından güvenlik görevlileri tarafından da tekrar edildi.

Tüm bu önlemlere rağmen bu yıl da gelenekselleşen şekilde Harris ve Biden, Kongre binasının önünde, National Mall adı verilen alana bakacak şekilde dışarıda yemin edecek.

Bu geleneği Ronald Reagan 1981'deki yemin töreninde başlatmıştı. Ancak bu kez yemin edilen alanda sadece 200 sandalye olacak. En fazla birkaç gün öncesine kadar negatif Covid-19 testi getirme zorunluluğu olan bu 200 kişi, maskeleriyle ve sosyal mesafeli şekilde oturarak töreni yerinde izleyecek. Biden ise yemin ettiği sırada maske takmayacağını söyledi.

Daha önceki törenlerde, yeminleri yerinde izlemek isteyenler için 200 bin bilet satılırdı. Ancak bu kez sadece 1,000 bilet satılıyor.

Aynı zamanda başkomutan da olan başkanın görevi devralırken geleneksel olarak orduları denetlediği, Pennsylvania Caddesi'nden Beyaz Saray'a kadar süren askeri geçit töreni de bu yıl yapılmayacak. ABD genelinde askerlerin görüleceği bir ekran kurulacak ve 'denetleme' sanal olarak yapılacak.

Ardından Biden, Harris ve eşleri, bir bando takımı ve askeri birlik eşliğinde Beyaz Saray'a geçecek.









13.20 : YEMİN TÖRENİ SAAT KAÇTA?



ABD kanunlarına göre yemin töreni seçimin ardından gelen ilk 20 Ocak tarihinde yapılıyor. Açılış konuşmaları yerel saate 11.30'da (TSİ 19.30) başlıyor.

Geleneksel olarak Başkan, tam öğle saatinde yemin ediyor (TSİ 20.00). Hemen öncesinde de başkan yardımcısının yemini tamamlanıyor.

Törenin tamamlanmasının ardından Biden, önümüzdeki dört yıl evi olacak Beyaz Saray'a geçecek.

13.00 : BAŞKANLIK YEMİNİ HANGİ İFADELERİ İÇERİYOR?

Yemin töreni, ABD'de dört yılda bir kasım ayında yapılan başkanlık seçiminin ardından kazanan adayların hem başkan yardımcılığı hem de başkanlık için yemin ettiği ve resmen göreve başladığı görene verilen isim. Tören, başkent Washington DC'deki Kongre binasının önüne kurulan özel platformda düzenleniyor.

Seçimi kazanan ismin resmen başkan olmasını sağlayan yemin, şu ifadeleri içeriyor: "Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nı sadakatle yapacağıma ve Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nı en iyi şekilde muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim."

Biden'ın bu sözlerle resmen göreve başlamasının ardından diğer başkanların da yaptığı gibi döneminin önceliklerini anlatacağı bir konuşma yapması bekleniyor.

Biden'dan hemen önce de Kamala Harris başkan yardımcısı olarak yemin edecek. Törenin resmi bölümünün tamamlanmasının ardından ise kutlamalar başlayacak.