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17.03.2020 - 18:57 | | AA

Son dakika haberi... Seçimlere corona virüs engeli! Ertelendi

Dünyada corona virüs gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Birçok ülkede corona tedbirleri kapsamında hayat durmuş durumda. Kuzey Makedonya'daki erken genel seçim covid virüs nedeniyle ertelendi. İspanya'da ölenlerin sayısı 500'e yükseldi. İşte yaşanan son gelişmeler...

Son dakika haberi... Seçimlere corona virüs engeli! Ertelendi

Dünyada yaşanan corona virüs gelişmeleri anbean aktarıyoruz.

19:53 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japon uzmanlarla geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespiti yapacak taşınabilir hızlı test cihazının gelecek ay üretimine geçmeyi planladıklarını söyledi. Rusya Kültür Bakanlığına bağlı müze, tiyatro, sergi ve konser salonları ziyaretçilere kapatıldı. Ruslar, virüs endişesiyle başkentteki süpermarketlerde rafları boşalttı

19.39: İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) binlerce kişinin ölmesine yol açacağını ve süreç içinde 20 bin veya daha az kişinin ölmesinin "iyi bir sonuç" olacağını söyledi.

Son dakika haberi... Seçimlere corona virüs engeli Ertelendi


19.37: İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 500'e yükseldi .

19:06 Endonezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm yabancı ülke vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasının askıya aldığını bildirdi.

18:16 Kuzey Makedonya'da 12 Nisan'da yapılması planlanan erken genel seçim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.


Aranan hırsızlık şüphelileri, keşif yaparken yakalandıKahramanmaraş'ta girdikleri evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla aranan 4 kişi, ikinci hırsızlık için keşif yaparken yakalandı. Şüphelilerden 12 suç kaydı olan İpek Ö. (23), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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