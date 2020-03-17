Son dakika haberi... Seçimlere corona virüs engeli! Ertelendi

Dünyada yaşanan corona virüs gelişmeleri anbean aktarıyoruz.

19:53 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japon uzmanlarla geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespiti yapacak taşınabilir hızlı test cihazının gelecek ay üretimine geçmeyi planladıklarını söyledi. Rusya Kültür Bakanlığına bağlı müze, tiyatro, sergi ve konser salonları ziyaretçilere kapatıldı. Ruslar, virüs endişesiyle başkentteki süpermarketlerde rafları boşalttı

19.39: İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) binlerce kişinin ölmesine yol açacağını ve süreç içinde 20 bin veya daha az kişinin ölmesinin "iyi bir sonuç" olacağını söyledi.









19.37: İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 500'e yükseldi .

19:06 Endonezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm yabancı ülke vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasının askıya aldığını bildirdi.

18:16 Kuzey Makedonya'da 12 Nisan'da yapılması planlanan erken genel seçim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.





