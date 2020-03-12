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HaberlerDünya Haberleri Son dakika haberi... Tom Hanks ve eÅŸi Rita Wilson'da corona virüs tespit edildi!
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12.03.2020 - 04:49 |

Son dakika haberi... Tom Hanks ve eÅŸi Rita Wilson'da corona virüs tespit edildi!

Gelen son dakika haberine gÃ¶re; AmerikalÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncu Tom Hanks ve eÅŸi Rita Wilson corona virÃ¼se yakalandÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Hanks ve eÅŸi Wilson, ABD'de virÃ¼sÃ¼n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ilk Ã¼nlÃ¼ler oldu.

Son dakika haberi... Tom Hanks ve eÅŸi Rita Wilson'da corona virüs tespit edildi!

Haberi ABD'li Ã¼nlÃ¼ oyuncu Tom Hanks, Instagram hesabÄ±ndan duyurdu. Hanks, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada eÅŸi ile Avustralya'da rahatsÄ±zlandÄ±klarÄ±nÄ±, yapÄ±lan testler sonucunda corona virÃ¼s taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ±n onaylandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Tom Hanks, sevenlerini bilgilendirmeye devam edeceklerini sÃ¶yledi.Â 

Son dakika haberi... Tom Hanks ve eÅŸi Rita Wilsonda corona virÃ¼s tespit edildi


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