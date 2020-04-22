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22.04.2020 - 20:33 | | AA

Son dakika haberi: Trump milli parkların açılacağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, bazı eyaletlerin yeni tip corona virüs (covid-19) önlemlerini gevşetmesiyle ulusal parkların da açılacağını bildirdi.

Son dakika haberi: Trump milli parkların açılacağını duyurdu

 

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen "Dünya Günü" kapsamındaki ağaç dikme etkinliğinde, covid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salgından çok yoğun etkilenmeyen bazı eyaletlerin ekonomilerini yeniden faaliyete geçirmeleri için hazırlanan 3 aşamalı eylem planını anımsatan Trump, Kovid-19 için "görünmez düşman" tanımlamasını kullandı.

Trump, "Görünmez düşmana karşı aldığımız önemli yol sayesinde, hazırladığımız eylem planı kapsamında Amerikan halkı için milli parkları ve kamu alanlarını açacağımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

İsim vermeden Çin'e yüklenen Trump, "Bu salgın daha ilk çıktığı yerde kontrol altına alınabilirdi. Salgının nereden çıktığını da hepiniz biliyorsunuz." diye konuştu.

ABD'de alınan Kovid-19 önlemleri çerçevesinde ülke genelindeki milli parklar ve kamusal alanların birçoğu kapatılmıştı.

Sağlık Bakanı Koca: "Son 24 saatte 3083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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