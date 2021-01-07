Son dakika haberler... İnanılmaz istek! ABD basını yazdı

ABD'de yaşanan gelişmeleri canlı blogda anbean aktarıyoruz.

00.05 Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, Trump'ın yasa ekibinin seçime ilişkin itirazlarını geri çektiğini açıkladı.

23.30 Savcı vekili Michael Sherwin, Kongre binası yakınlarında bir kişinin askeri silah ve molotof kokteylleriyle yakalanıp tutuklandığını söyledi.

Olaya karışanlar için başkaldırı ve isyan suçlarının da masada olduğunu belirtti.

Sherwin ayrıca Kongre binasındaki ofislerde çeşitli malzemeler çalındığını ve bu durumun ulusal güvenlik açısından riskler barındırdığını kaydetti.

23.20 ABD Savunma Bakan Vekili Christopher C. Miller, olayları kınadığını söyleyerek yaşananların ABD Anayasasının ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı.

23.10 New York Times gazetesinin haberine göre, son haftalarda Trump, yardımcılarına kendisine af çıkartmak istediğini söyledi.

22.35 Twitch, Trump'ın hesabını süresiz olarak askıya aldı.

22.05 Meclis Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın 'çok tehlikeli bir insan olduğunu' ve 25. Madde gereği acilen görevinden alınması gerektiğini söyledi.

Başkan Yardımcısı Pence'e çağrıda bulunan Pelosi, kendisinden 25. Madde'yi bir an önce uygulamasını istedi.

22.00 Joe Biden yaşanan son gelişmelerin ardından canlı yayında ulusa seslendi. Biden açıklamalarında Trump'ı hedef alarak, "Hiçbir başkan kral olamaz. Hiçbir yargı başkanın keyfine göre hareket etmez." ifadelerini kullandı. Biden, ABD Kongresini basanların 'yerli terörist' olduğunu söyledi.

21.37 CNN, Biden'ın Ticaret Bakanlığına Gina Raimondo'yu getireceğini duyurdu.

21.33 Maryland'in Cumhuriyetçi Valisi Larry Hogan'ın Başkan Yardımcısı Mike Pence'i arayarak görevi Başkan Trump'tan devralmasını istediği bildirildi.

21.30 ABD'li Washington Post gazetesi, Ulaştırma Bakanı Elaine Chao'nun istifa edeceğini yazdı.

21.00 Senato Demokratik Lideri Chuck Schumer, Kongre Binası'ndaki Trump yanlısı ayaklanmaların ardından, bu ay Demokratlar meclisin kontrolünü ele geçirdiğinde Senato Güvenlik Görevlisi Mike Stenger'ı kovacağını söyledi.

20.30 Demokratik milletvekilleri, destekçilerinin Kongre'ye saldırmasının ardından Başkan Donald Trump'ı görevden almak için azil maddelerini yayınladı.

Temsilci David Cicilline, Twitter'dan "@RepTedLieu, @RepRaskin ve benim dün ABD Kongre Binası'na yapılan saldırının ardından Başkan'ın görevden alınması için azil maddelerini yayınlıyorum" dedi.

19.55 ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer de Trump'ın görevden alınması için çağrıda bulundu.

Schumer, yaptığı yazılı açıklamada, "Dün ABD Kongresinde olanlar, Trump tarafından kışkırtılan ve ABD'ye karşı yapılan bir ayaklanmaydı. Trump, artık bir gün daha görevde kalmamalı." ifadesini kullandı.

19.45 Washington polisi olaylar nedeniyle 68 kişinin tutuklandığını açıkladı.

19.30 Beyaz Saray, Trump'ın şiddeti kınamasını isteyen Wolf'un ABD İç Güvenlik Bakanlığı adaylığını geri çekti.

19.10 Facebook ve Instagram, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesaplarını, başkanlığı devredeceği 20 Ocak'a kadar dondurdu.

19.00 Cumhuriyetçi Adam Kinzinger, Trump'ın görevden azli için 25. Madde'nin uygulanması çağrısında bulundu.

ABD Anayasası'nın 25. Maddesinin dördüncü bölümünde, başkanın görevini yürütemediği ancak kendi isteğiyle de görevinden ayrılmadığı durumlar ele alınıyor.

Bu madde, 1963'teki John F. Kennedy suikasti ardından uygulandı.

Bazı uzmanlar, 25. Madde'ye başkanın fiziksel veya akli hastalıklar nedeniyle görevini yapamadığı durumlarda başvurulabileceğini söylüyor. Bazı akademisyenler ise bu maddenin aynı zamanda göreve tehlikeli bir biçimde uygun olmayan bir kişiye de uygulanabileceğini savunuyor.

18.45 Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olayların endişe verici olduğunu bildirdi.

Başbakan Gakharia, Twitter'dan yaptığı açıklamada, devlet kurumlarına saldırmanın kabul edilemez olduğunu belirterek, "ABD Kongresindeki şiddet içeren görüntüler endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

18.40 ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasından bir gün sonra Başkan Donald Trump'ı siyasi şiddeti kınamaya çağırdı.

18:30 Reuters'e konuşan üst düzey bir yetkili, Başkan Trump'ın üst düzey Rusya danışmanı Ryan Tully'nin istifa ettiğini ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin daha üst düzey üyelerinin de, Trump destekçileri tarafından Çarşamba günü Capitol Hill'e yapılan saldırının ardından istifa etmelerinin beklendiğini söyledi.

17:45 New York Times başyazısında "Saldırıdan Trump sorumlu" dedi ve Başkan'ın destekçilerini kışkırtmasının bir bedeli olması gerektiğini vurguladı.

New York Times yorumunda ayrıca bu saldırının siyasal sistemin ne kadar kırılgan olabileceğini de bir kez daha hatırlattığını kaydetti ve uyarıda bulundu:

"6 Ocak 2021 karanlık bir gün olarak kayıtlara geçecek. Burada soru Trump döneminin sonu gelmiş bile olsa, Amerika'nın daha da karanlık ve daha bölünmüş bir döneme doğru kaymaya başlayıp başlamadığıdır. Tehlike gerçek ama sorunun yanıtı önceden verilebilecek gibi değil."

Washington Post ise net bir şekilde saldırıdan Başkan Trump'ın sorumlu olduğunu ve Trump'ın görevden alınması gerektiğini yazdı.

"Bu kalkışma eyleminin sorumluluğu doğrudan doğruya, görevde bulunmasının Amerikan demokrasisine ciddi bir tehdit oluşturduğunu gösteren Başkan'a aittir ve bu nedenle Başkan'ın görevden alınması gerekir" diyen gazeteye göre Trump önce kalabalıkları kışkırttı sonra destekçileri Kongre'ye girerken ve en az bir kişi vurularak öldürülürken arkasına yaslanıp hiçbir şey yapmadan olan biteni seyretti.

Wall Street Journal ise Trump'ın görevden alınması gerektiğini düşünmese de onun görevi devrinin yaklaşmasından memnun.

Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden artık Trump ile aralarına mesafe koymalarını isteyen gazete dün yaşananların "talihsiz uzak bir ülkedeki muhabirin geçtiği haberlere benzediğini" yazdı ve ekledi:

"Ancak aslında yaşananlar, seçimi kaybeden Trump'ın Washington'a veda hediyesi."

Olaya karışanların binaya gelemeden tutuklanması ve maskesiz olanların çok daha önceden tespit edilmesi gerektiğini yazan gazete, "Washington polisi neredeydi?" diye de sordu.

16.45 Twitter, Trump'ın hesabın kilidini açmak için gereken tweet'leri sildiğini açıkladı. Ancak Trump'ın ne zaman tekrar tweet atabileceği sorulduğunda Twitter yetkilileri yorum yapmayı reddetti.

16.40 Dünkü isyanın ardından eski polis şefi Terrance Gainer, "Başarısız olduk. Kongre Binası'nı güvence altına almadık. İnsanların sorumlu tutulması ve neler olduğunu açıklaması gerekiyor" dedi.

16.05 AFP'nin son dakika olarak duyurduğu habere göre Joe Biden, Merrick Garland'ın başsavcı seçileceğini onayladı.

16.00 Donald Trump'ın Eski Özel Kalem Müdürü ve Kuzey İrlanda Özel Temsilcisi Mick Mulvaney de istifa ettiğini duyurdu.

15.15 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin seçim sisteminin eskidiğini ve çağdaş demokratik standartları karşılamadığını söyledi.

Zaharova yaptığı açıklamada, ABD’nin başkenti Washington’da Başkan Donald Trump’a destek gösterisi düzenleyen protestocuların polis barikatını aşarak Kongre binasını girmesini değerlendirdi. Washington’daki olayların “ABD’nin iç işleri” olduğunu belirten Zaharova, “ABD’de seçim sistemi eskimiş, sayısız ihlallere fırsat yaratarak çağdaş demokratik standartlara cevap veremez olmuştur.” dedi.

14.35 Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Berlin'de yaptığı basın açıklamasında, ABD Kongre binasının basılmasına tepki gösterdi. ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olayların, demokrasiye yönelik bölünme, küçümseme, nefret ve kışkırtmanın sonucu olduğunu belirten Steinmeier, "Bu, Amerika Birleşik Devletleri için tarihi bir dönüm noktasıdır ve genel olarak liberal demokrasiye bir saldırıdır." dedi.

14.25 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olayları kınadı. Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD Kongresine karşı gerçekleştirilen benzeri görülmemiş şiddeti kınıyoruz." ifadesini kullandı.

13.35 Joe Biden'ın başkanlığının resmen tescil edildiği tarihi oturuma, Başkan Donald Trump'a en yakın isimlerden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın sözleri damgasını vurdu. Yaşananlardan seçim sonucunu kabul etmeyen Trump'ı sorumlu tutan ve Senato'daki Cumhuriyetçilere seslenen Graham, "Ben yokum! Bu kadarı da fazla" dedi.

Bugün Trump'la arasına mesafe bırakan Senatör Graham, 3 Kasım seçimlerinden altı gün sonra yaptığı açıklamada Trump ve Cumhuriyetçilerin sonuçlara itiraz edip sistemi değiştirmediği takdirde ABD'de bir daha Cumhuriyetçi birinin başkanlığa seçilemeyeceğini söylemişti. Güney Carolina senatörü Graham, "Şayet Cumhuriyetçiler meydan okumaz ve ABD seçim sistemini değiştirmezse bir daha seçilecek bir Cumhuriyetçi başkan olmaz. Başkan Donald Trump yenilgiyi kabul etmemeli" demişti.

Beyaz Saray'daki istifa depreminin yanı sıra ABD Başkanı'ınn en sevdiği kanal Fox News'de yer alan bir analizde, Trump yerden yere vuruldu. Howard Kurtz imzalı yazıda, "Başkan Trump'ı ister destekleyin ister desteklemeyin, Kongre'deki kuşatma utanç verici ve üzücü bir görüntüydü" denildi.

13.02 Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylara ilişkin "bu ülkeden gelen görüntülerin kendisini kızdırdığını ve üzdüğünü" söyledi.

12.40 İsrail Başbakanı Netanyahu ile Dışişleri Bakanı Ashkenazi, ABD Başkanı Trump destekçilerinin polis barikatını aşarak Kongre binasına zorla girmesini kınadı.

11.55 Joe Biden'in zaferinin resmi olarak onaylanmasının ardından, Donald Trump, görevi sorunsuz şekilde devredeğini belirtirken, kararın "başkanlık tarihindeki en harika ilk dönemin sonunu temsil ettiğini" söyledi.

KAOSUN ARDINDAN TESCİLLENDİ









11.34 ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde belirlenen Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumunda, Demokrat Joe Biden lehine seçim sonuçları resmen tescil edildi.

ABD Kongre binasının basılmasının ardından yeniden toplanan ve delege oylarının sayılması işlemine devam eden Kongre, başkanlık seçimini Biden'ın kazandığını resmen onayladı.

ABD Kongresindeki oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 270 delege eşiğini geçti ve böylece Biden'ın başkanlığı resmen tescillendi.

11.23 ABD'de Trump destekçilerinin Kongre binasını basmasıyla ara verilen Joe Biden'ın başkanlığının tescil edileceği oturum tekrar başladı.

11.07 İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. AFP'ye göre Ruhani, Batı demokrasisinin "zayıf ve kırılgan" olduğunu savundu.

10.05 Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Senatör Konstantin Kosaçev, Amerikan demokrasisinin iki ayağının üzerinde topalladığını söyledi. Kosaçev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington’daki olayların birkaç sebebi bulunduğunu belirten Kosaçev, bu sebeplerden birinin Trump’ın “narsistliği, eksantrikliği ve maceracılığı” olduğunu savundu.

09.10 ABD'de 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın reform programı açısından kritik önem taşıyan Georgia eyaletindeki senatörlük seçimleri tamamlandı ve Senato'da çoğunluk Demokratlara geçti. Sonucun kesinleşmesi halinde ABD'de 2009'dan bu yana ilk kez hem Beyaz Saray, hem Temsilciler Meclisi, hem de Senato Demokratların kontrolünde olacak.

09.00 Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Matt Pottinger, dünkü protestoları gerekçe göstererek istifa etti.

08:48 Federal Soruşturma Dairesi'nin (FBI) Washington bürosu, Twitter paylaştıkları mesajla Kongre'deki şiddet olaylarına karışanları tespit etmek için halktan yardım istedi. FBI her türlü ihbar ve görselin değerlendirmeye alınacağı bildirildi.

08.30 Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’a sadık Kongre üyeleri tarafından Arizona ve Pensilvanya eyaletlerinde Joe Biden’ın zaferine yapılan itirazı reddetti.

08.15 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Kongresinin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından basılmasının ardından yaşanan olaylardan üzüntü duyduğunu bildirdi. Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, siyasi liderlerin bu tür durumlarda destekçilerinden şiddetten kaçınmalarını, demokratik süreçlere ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermelerini istemesinin önemine vurgu yaptı.

08.00 Facebook ve Instagram'dan da Trump'a ait hesaplara 24 saatlik engelleme geldi.

07.55 New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Kongresinin basılmasının ardından Washington'da güvenliğin sağlanmasına destek amaçlı 1000 ulusal muhafız göndereceğini açıkladı. Cuomo, Twitter hesabından, "ABD Ulusal Muhafızlarının isteği üzerine New York'tan 1000 ulusal muhafızı iki haftalığına başkent Washington'a konuşlandırıyorum." açıklamasında bulundu.

07.15 ABD'de Kongre binası baskını sırasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği ve 52 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

05.00 Washington Post gazetesi, bugün yayımladığı başyazısında anayasanın 25'inci maddesinin işletilerek, Başkan Trump'ın seçim mağlubiyetini kabul etmesinin ve taraftarlarını sürekli olarak kışkırtmasının akla hayale gelmeyecek sonuçlar doğurduğunu ve işleri Kongre binasına saldırı düzenlenmesine kadar götürdüğünü yazdı. Yazıda, "Bu isyana teşvik eyleminin tüm sorumluluğu görevde kaldığı süre boyunca ABD demokrasisine büyük bir tehdit oluşturacağını gösteren Başkan'a aittir. Trump görevden alınmalıdır" denildi.

04.00 Kongre baskını Beyaz Saray'da da depreme yol açtı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews, Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta ve Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham istifalarını açıkladı.

Amerikan medyasına göre, Beyaz Saray'daki başka isimler de istifalarını açıklamayı planlıyor. Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Matt Pottinger ve Beyaz Saray Özel Kalem Yardımcısı Chris Liddell da görevlerini bırakabilir.



04.20 Trump yanlılarının işgalinin sona ermesinin ardından Joe Biden'ın kazandığı seçimlerin sonuçlarının Kongre tarafından tescil edileceği oturum yeniden başladı. Senato'daki oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence, bunun Kongre için "kara bir gün" olduğunu söyledi.

03.02 Twitter, Başkan Trump'tan topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle üç mesajını kaldırmasını istediklerini ve 12 saatliğine hesabını kilitlediklerini açıkladı. Twitter, kaldırılması istenen mesajların silinmemesi halinde, hesabın kilitli kalmaya devam edeceğini söyledi.

02.40 ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi, üyelere yolladığı mesajda, güvenliğin sağlanmasının ardından görüşmelere bu gece yeniden başlanması kararı aldıklarını söyledi. Pelosi, "Bu sorumluluğun bizi gecenin geç saatlerine kadar taşıyacağının hep farkındaydık. Gece uzun olabilir ancak gündemin daha kısa olacağını ve amacımıza ulaşacağımızı" umuyoruz dedi. Pelosi, Trump yanlısı göstericilerin Kongre binasını işgalini de "demokrasimize yönelik utanç verici bir saldırı" olarak tanımladı.

02.35 ABD Kongresi'nin Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından baskına uğramasının ardından polis, binanın güvenliğinin sağlandığını duyurdu.

02.23 ABD Kongresinde, ABD Başkanı Donald Trump destekçileri ile polis arasında yaşanan çatışmada silahla yaralanan kadın yaşamını yitirdi. Washington DC polisi yaptığı açıklamada, Kongre binasında olaylar sırasında yaralanan kadının, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığını bildirdi.

00.58 Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD Kongresindeki olaylara ilişkin, "Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır." değerlendirmesinde bulundu. Le Drian, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. "Amerikan kurumlarına yönelik şiddet, demokrasiye ciddi saldırıdır. Bunu kınıyorum." ifadesini kullanan Le Drian, ABD halkının iradesine ve oyuna saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

02.20 ABD'nin başkenti Washington'da Kongredeki olaylar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı. Yasak, yerel saatle 18.00’den yarın sabah 06.00’ya kadar (TSİ ile 02.00-14.00) uygulanacak.

00.41 AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Washington'daki olayları "ABD demokrasisine görülmemiş saldırı" şeklinde niteleyerek seçim sonucuna saygı çağrısı yaptı.

00.37 ABD'de güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

00.26 ABD Başkanı Donald Trump, kendisini destekleyen göstericilere "evlerine dönme" çağrısında bulundu.

00.25 Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin başkenti Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesini eleştirerek, "Artık Amerikalı seçmenlerin kararını kabul edin. Demokrasiyi ayaklar altına almaya son verin." dedi.

00.14 Seçilmiş Başkan Biden, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "saldırılara" son verilmesi çağrısı yaptı. Biden, "Başkan Trump'ı televizyona çıkarak ettiği yemini yerine getirmesi, Anayasayı savunması ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." dedi.

00.13 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD'de iktidarın düzenli ve barışçıl bir şekilde devrinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Johnson, sosyal medya hesabından, ABD Başkanı Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesine ilişkin açıklama yaptı. Kongredeki olayları "utanç verici" olarak nitelendiren Johnson, ABD'nin dünya çapında demokrasiyi savunduğunu kaydederek, "İktidarın şimdi düzenli ve barışçıl bir şekilde devri hayati öneme sahip." ifadesini kullandı.

00.10 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Kongresindeki olayları "şoke edici" şeklinde nitelendirerek, "ABD başkanlık seçiminin sonucuna saygı duyulması" çağrısında bulundu. Stoltenberg, göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine çıkan olaylar hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Washington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli." ifadesini kullandı.

23.00 Dışişleri Bakanlığı, ABD'de Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmelerin endişeyle takip edildiğini bildirdi.