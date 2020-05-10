Son dakika haberleri: Canlı blog | Corona virüs bulaşan kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti!

Corona virüste yaşanan gelişmeleri aktarıyoruz.

12.10 İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 143 artışla 26 bin 621'e çıktı.

11.40 Rusya'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 209 bini geçti. Rusya Corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 12 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 209 bin 688'e ulaştı.

Son bir haftadır günlük vaka artışının 10 binden aşağı inmediği ülkede, ölü sayısı 88 artarak 1915, iyileşen sayısı da 2 bin 390 artarak 34 bin 306 oldu. Böylece ABD, İspanya, İtalya ve İngiltere'den sonra Rusya, dünyada vaka sayısı bakımından 5'inci sıradaki yerini korudu.

10.53 Çin'de 14, Güney Kore'de 34 yeni yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonunun yazılı açıklamasında, ülkede son 24 saatte 2'si yurt dışı, 12'si yurt içi kaynaklı 14 yeni vakaya rastlandığı belirtilirken, virüse bağlı yeni can kaybı olmadığı bildirildi. Açıklamada, 13'ü ağır 148 kişinin de tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Covid-19'un ortaya çıktığı Çin ana karasında toplam Covid-19 vaka sayısı 82 bin 901'e yükselirken, ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 120 kişi iyileşti.

Yonhap ajansının haberine göre, sağlık yetkilileri, Güney Kore'de son 24 saat içinde 34 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü ve bunlardan çoğunun, testi pozitif çıkmadan önce başkent Seul'un Itaewon bölgesindeki eğlence mekanlarına giden 29 yaşındaki bir kişiyle bağlantılı olduğunu açıkladı. Güney Kore'de, Kovid-19 vaka sayısı 10 bin 874'e ulaşırken, virüs nedeniyle 256 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, geçen hafta 5 gece kulübü ve bara giden ve Kovid-19 testi çarşamba günü pozitif çıkan söz konusu kişiyle bağlantılı vaka sayısının 54'e çıktığını belirtti.

10.35 Yeni tip corona virüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 4 milyon 101 bin 974'e ulaştı. En çok vaka görülen ülke 1 milyon 347 bin 309 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 262 bin 783 ile İspanya, 218 bin 268 ile İtalya, 215 bin 260 ile İngiltere, 198 bin 676 ile Rusya, 176 bin 658 ile Fransa, 171 bin 324 ile Almanya, 156 bin 61 ile Brezilya, 137 bin 115 ile Türkiye ve 106 bin 220 ile İran izledi.

10.11 Almanya, virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer almaya deva m ediyor. Ülkede can kaybı son 24 saatte 39 kişi artarak 7 bin 549'a ulaştı. Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 736 artışla 171 bin 324’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 39 kişi artarak 7 bin 549'a ulaştı.

10.10 Bulgaristan'da corona virüs nedeniyle şu ana kadar 90 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise son 24 saatte 34 kişi daha artarak 1955’e yükseldi. Öte yandan ülkede, toplamda 444 kişinin de iyileştiği açıklandı.

05.02: İsrail'de yeni tip corona virüs kaynaklı can kaybı 247'ye, vaka sayısı 16 bin 454’e yükseldi.



04.08: Yeni tip corona virüs kaynaklı can kayıpları, Mısır'da 514'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 185'e, Fas'ta 186'ya, Kuvyet'te 49'a yükseldi.

03.52: Beyaz Saray bünyesinde yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelenin koordinasyonu için kurulan görev gücünde yer alan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield ile Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, kendini karantinaya aldı.



03.28: Latina Amerika'da yeni tip corona virüsten (Covid-19) en çok etkilenen Brezilya'daki ünlü Maracana Stadı hastaneye dönüştürüldü.



03.11: Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin, önceden planlanan tüm askeri tatbikatları 11 Mayıs’tan itibaren belirsiz süre için ertelediği bildirildi.

02.18: Dünya genelinde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti.

01.44 ABD'nin eski başkanı Barack Obama, Trump yönetimine karşı bugüne kadarki en sert eleştirilerinden birini koronavirüs kriziyle ilgili sarf etti. Demokratlar'ın başkan adayı olması beklenen Joe Biden'a destek için yapılan bir telekonferansta konuşan Obama, Beyaz Saray'ın corona virüs krizi yönetimini 'tam bir kaotik felaket' olarak tanımladı.

01.25: Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 730 kişi hayatını kaybetti.