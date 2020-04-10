Son dakika haberleri: Canlı Blog | Corona virüste neler yaşanıyor? Tüm dünyadan son gelişmeler...

Tüm dünyadan bilim insanları corona virüs kabusunu sona erdirecek aşı ya da ilaç için gece gündüz çalışırken, ülkeler de kendi önlemlerini almaya devam ediyor. Dünyaca ünlü meydanlar artık boş, insanlar ise evlerinde. Yaşanan son gelişmeleri anbean size aktarıyoruz.

19.05 İtalya'da covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi

18.31: Japonya'da corona virüs salgınıyla mücadelede "uzaktan muayene" uygulaması başlıyor. Telefon ya da internet aracılığıyla yapılacak muayeneye bir eczacı da dahil olacak, ilaçlar hastalara kuryeyle ulaştırılacak. Ülkede vaka sayısı 6 bin 721'e, ölü sayısı 123'e yükseldi.



18.01: Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de hükümet, yeni tip corona virüs salgınıyla mücadeleyi güçlendirmek için tüm tıp profesyonellerine yurt dışına çıkış yasağı getirdi.



18.00: İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde, 2. Dünya Savaş gazisi Albert Chambers (99), yakalandığı corona virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Savaş gazisi Chambers, hastaneden sağlık görevlilerinin alkışları eşliğinde taburcu oldu.



17.52: Endonezya'daki 34 eyaletin tamamına yeni tip corona virüsün yayıldığı bildirildi.

16.45: İngiltere ve Britanya'da can kayıpları 953 artışla 8 bin 931'e fırlarken, ülke eski başbakan Theresa May'in süpermarket sırasında beklerken çekilen fotoğrafını konuşuyor. Elinde çantasıyla görülen May'in sosyal mesafe kurallarına uyduğu da gözden kaçmadı.

16.35: Madagaskar lideri Andry Rajoelina, hazırladıkları bitkisel bir ilacın corona virüsü iyileştirebileceğini savundu.