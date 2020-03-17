Son dakika haberleri: Canlı Blog - Corona virüsü dünyayı titretmeye devam ediyor

Dünyada yaşanan corona virüs gelişmeleri anbean aktarıyoruz.



21:07 New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının eyalette 45 gün içinde zirveye çıkmasının beklendiğini söyledi.



20.59: İsrail’in Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff ve Büyükelçilikte görevli İsrailli bir diplomatın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.

20.54: Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, ülke genelinde serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulama Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararıyla yürürlüğe girdi.

20.49: Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engelleme tedbirleri kapsamında, 1500 tutukluyu serbest bırakma kararı aldı.

20.46: İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Yardımcısı Sorena Settari, gelecek haftadan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhis kiti üretmeye başlayacaklarını duyurdu.

20.38: Ermenistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayı 72'ye, Azerbaycan'da 27'ye yükseldi.

20.33: ABD’de yapılan bir çalışmada, yeni tip Corona virüs (Covid-19) taşıyıcılarının yaklaşık yüzde 86'sının fark edilmeden toplumda dolaştığı ve "gizli" olarak adlandırılan bu vakaların, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınını körüklediği belirtildi.

20.14: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi

19:53: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japon uzmanlarla geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespiti yapacak taşınabilir hızlı test cihazının gelecek ay üretimine geçmeyi planladıklarını söyledi. Rusya Kültür Bakanlığına bağlı müze, tiyatro, sergi ve konser salonları ziyaretçilere kapatıldı. Ruslar, virüs endişesiyle başkentteki süpermarketlerde rafları boşalttı

19.39: İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) binlerce kişinin ölmesine yol açacağını ve süreç içinde 20 bin veya daha az kişinin ölmesinin "iyi bir sonuç" olacağını söyledi.









19.37: İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 500'e yükseldi .

19:06: Endonezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm yabancı ülke vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasının askıya aldığını bildirdi.

18:16: Kuzey Makedonya'da 12 Nisan'da yapılması planlanan erken genel seçim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.





