Son dakika haberleri: Canlı Blog - Corona virüsü kabusu sürüyor...

07.31: Tayland 50 yeni corona virüsü vakası bildirdi. Böylece ülkedeki toplam vaka sayısı büyük çoğunluğu Bangkok'ta olmak üzere 322'ye yükseldi.

07.30: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkesinin corona virüsü salgınını "birlik olarak" yeneceğini ifade etti.

07.05: Vietnam'da Sağlık Bakanlığı, dokuz yeni corona virüsü vakası daha bildirdi ve ülkede vaka sayısı toplam 85'e çıktı. Vietnam, bu sebeple Japonya, Belarus ve Rusya vatandaşları için vizesiz seyahati geçici olarak askıya aldı.

05.00: Dünya genelinde koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 10 binin üzerine çıktı. Salgının başladığı Çin'de iki gün üst üste, ülke içinden kaynaklı corona virüsü vakasına rastlanmadı. Perşembe günü virüs tespit edilen 39 kişinin de yurt dışı bağlantılı olduğu belirtildi. Wuhan'da ise ikinci günde corona virüsü vakası tespit edilmedi.

04.20: Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin açıklamasına göre, Güney Kore'de 87 yeni corona virüsü vakası bildirildi ve toplam vaka sayısı 8 bin 652'ye yükseldi.

04.16: Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), 2024’te Ay'a yeniden insanlı uçuşlar yapmayı hedefleyen programı corona virüsü nedeniyle salgını nedeniyle ertelendi. Birkaç tesisinde corona virüsü vakalarına rastlanan NASA, 17 bin çalışanına ofise gelmeyi yasaklamış ve evden çalışma modeline geçmişti.

04.08: California Valisi Gavin Newsom Perşembe günü, corona virüsünün yayılmasını önlemek adına eyaletin 40 milyon sakini için "evde kal" emri çıkardı.

01.00: Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Facebook sayfası üzerinden canlı yayın yaptı ve Brezilya’da vaka sayısındaki artışın 3 - 4 ay içerisinde duracağını, ülkenin 6 ya da 7 içinde normale döneceğini söyledi.