Son dakika haberleri: Ermenistan Gence'de alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezini bombaladÄ±

Bir haftasÄ±nÄ± dolduran DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ savaÅŸÄ±ndaki tÃ¼m geliÅŸmeleri anbean canlÄ± blogla aktarÄ±yoruz.

14:00 :Â DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu: "Ermenistan doÄŸrudan sivilleri hedef alÄ±yor. Bu esasen savaÅŸ suÃ§udur." dedi. Ã‡avuÅŸoÄŸlu ayrÄ±ca baÅŸta NATO olmak Ã¼zere herkesin, Ermenistan'a Azerbaycan topraklarÄ±ndan Ã§ekilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

13:45 : Azerbaycan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re ÅŸu ana kadar toplam 24 AzerbaycanlÄ± sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 121 tanesi yaralandÄ±. 300'Ã¼n Ã¼stÃ¼nde bina zarar gÃ¶rdÃ¼.

13:30 : Azeri haber ajansÄ± APA, Ermenistan'Ä±n yanÄ±nda savaÅŸan PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin Ã§oÄŸunun yok edildiÄŸini duyurdu.

12.50 : Ermenistan ordusu, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da 21 askerinin daha Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. Ermenistan'Ä±n kayÄ±plarÄ± resmi aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re yÃ¼zlerce.

12.40 : Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Hikmet HacÄ±yev, Ermenistan ordusunun Gence kentindeki bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezini vurduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±. AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸan HacÄ±yev, binanÄ±n fÃ¼zelerle hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve amacÄ±n yÃ¼ksek rakamlarda can kayÄ±plarÄ± olduÄŸunu belirtti.

11:15:ÂAzerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ermenistan'Ä±n Berd bÃ¶lgesinden Azerbaycan'Ä±n Gence kentine ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

10.30 : Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Twitter hesabÄ±ndan DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da iÅŸgal altÄ±ndan kurtarÄ±lan yerlerin listesini paylaÅŸtÄ±:

"Azerbaycan gÃ¼venilir kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgilere gÃ¶re; Azerbaycan SilahlÄ± Kuvvetlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki topraklarÄ±nÄ± kurtarmak iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± harekÃ¢tta bugÃ¼ne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, AÅŸaÄŸÄ± Seyitahmetli, Mehdili, AÅŸaÄŸÄ± Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Ã‡akÄ±rlÄ±, BÃ¼yÃ¼k MercanlÄ±, Åžeybey, TaliÅŸ, Karkulu, ÅžÃ¼kÃ¼rbeyli, YukarÄ± Maralyan, Cereken, DaÅŸkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, SugavuÅŸan ve PapÄ± kÃ¶yleri olmak Ã¼zere toplam 22 yerleÅŸim yeri iÅŸgalden kurtarÄ±ldÄ±."

10.20 : Amerikan New York Times gazetesine de rÃ¶portaj veren Ermenistan BaÅŸbakanÄ± Nikol PaÅŸinyan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile TÃ¼rkiye'nin DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'daki rolÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸme sÃ¶zÃ¼ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin Trump'Ä±n koronavirÃ¼se yakalanmasÄ±yla gerÃ§ekleÅŸemediÄŸini savundu.

PaÅŸinyan'a gÃ¶re, ABD Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Robert O'Brien'Ä±n Ermenistan'Ä±n endiÅŸelerini 'duydu ve onayladÄ±' ve Trump ile bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ayarlamaya sÃ¶z verdi.

Ancak habere gÃ¶re bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden saatler sonra Trump'Ä±n koronavirÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±kÄ±nca PaÅŸinyan'Ä±n ABD'yi Ermenistan'Ä±n tarafÄ±na Ã§ekme fÄ±rsatÄ± ortadan kayboldu.

DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'daki Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± HÄ±ristiyan Ermenistan ve MÃ¼slÃ¼man Azerbaycan arasÄ±ndaki 'medeniyet cephe hattÄ± olarak' tanÄ±mlayan PaÅŸinyan, verdiÄŸi rÃ¶portajda meselenin toprak sorunundan daha bÃ¼yÃ¼k anlamlar taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu: "GÃ¼ney Kafkasya'daki Ermeniler, TÃ¼rkiye'nin kuzey, gÃ¼ney ve doÄŸuya doÄŸru ilerlemesinin Ã¶nÃ¼nde duran son engel."

TÃ¼rkiye'nin F-16 jetleriyle DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ savaÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren PaÅŸinyan ve Erivan yÃ¶netimi, ÅŸimdiye kadar hiÃ§bir kanÄ±t ortaya koyamadÄ±. Ankara asÄ±lsÄ±z iddialarÄ± anÄ±nda yalanlayÄ±p Ermenistan'Ä±n propagandasÄ±nÄ± dÃ¼nyaya ifÅŸa etti.

10:00 :Â Azeri haber ajansÄ± APA, Azerbaycan'Ä±n Beylegan, Barda ve Terter kentlerine Ermeni gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸini bildirdi.

09:50 : DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ savaÅŸÄ±nda kÃ¶ÅŸeye sÄ±kÄ±ÅŸan ve Rusya'dan yardÄ±m isteyebileceÄŸi sinyalini veren Ermenistan BaÅŸbakanÄ± Nikol PaÅŸinyan, bu kez Avrupa Ã¼lkelerine imdat Ã§aÄŸrÄ±sÄ± gÃ¶nderdi.

Alman Bild gazetesine baÅŸkent Erivan'da rÃ¶portaj veren PaÅŸinyan, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'le konuÅŸtuÄŸunu ve Ã¼lkesinin Avrupa'dan daha Ã§ok yardÄ±m beklediÄŸini sÃ¶yledi.





Bild muhabirinin sorduÄŸu "ErdoÄŸan neden Azerbaycan'Ä± destekliyor?" sorusuÂ iÃ§in, bunun ErdoÄŸan ve TÃ¼rkiye'nin emperyalist politikalarÄ±nÄ±n sonucu olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼ren PaÅŸinyan,Â "Benim gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼me gÃ¶re DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ ve Ermenistan Kafkaslar'da medeniyetin son kalesi. EÄŸer TÃ¼rkleri durdurmazsak Viyana'ya kadar gidecekler" dedi.

PaÅŸinyan, hedefin baÄŸÄ±msÄ±z bir Azerbaycan devletini ortadan kaldÄ±rarak TÃ¼rkiye'nin sÃ¶z sahibi hale gelmesi olduÄŸunu savundu.

TÃ¼rkiye'nin emperyalist politikalarÄ±nÄ±n GÃ¼ney Kafkaslar'dan Ã§ok daha ileri gittiÄŸini iddia eden PaÅŸinyan, Ermeniler'in GÃ¼ney Kafkasya'da TÃ¼rkiye'nin ilerlemesinin Ã¶nÃ¼ndeki son engel olduÄŸunu savundu.

09:30 :Â Azeri APA haber ajansÄ±, Ermenistan topraklarÄ±ndan Azerbaycan topraklarÄ±na fÃ¼ze gÃ¶nderildiÄŸini bildirdi.

08.25 : Pazar gÃ¼nÃ¼ Cebrayil ilÃ§esi ve Ã§evresindeki bÃ¶lgenin iÅŸgalden kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyuran Azerbaycan lideri Ä°lham Aliyev, akÅŸam saatlerinde ise askeri harekatÄ± sonlandÄ±rma koÅŸulu olarak Ermenistanâ€™Ä±n DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸâ€™dan Ã§ekilmek iÃ§in bir takvim belirlemesini istedi.

Televizyondan yayÄ±mlanan konuÅŸmasÄ±nda Ä°lham Aliyev, Ermenistan'Ä±n Ã¶zÃ¼r dilemesini de talep etti" Ermenistan ordusu topraklarÄ±mÄ±zdan Ã§Ä±ksÄ±n. (Ermenistan BaÅŸbakanÄ± PaÅŸinyan) Azerbaycan'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klasÄ±n. Azerbaycan halkÄ±ndan Ã¶zÃ¼r dilesin ve DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'Ä±n Ermenistan topraÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylesin. Bize Ermenistan ordusunun iÅŸgal ettiÄŸi topraklardan Ã§ekilmesinin takvimini versin. O zaman biz de ateÅŸkesi saÄŸlayacaÄŸÄ±z."

07.00 : Azerbaycan ile Ermenistan arasÄ±nda DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ bÃ¶lgesinde Pazar gÃ¼nÃ¼ Ã§atÄ±ÅŸmalar ÅŸiddetlendi.

Azerbaycan'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k ikinci kenti Gence Ermenistan tarafÄ±ndan Pazar gÃ¼nÃ¼ bombalandÄ±, 330 bin insanÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸehirde can kayÄ±plarÄ± ve onlarca yaralÄ± var.

BBC muhabiri GÃ¶nÃ¼l Halilova, sÄ±nÄ±ra onlarca kilometre mesafedeki Gence'de yaÅŸayanlarÄ±n Pazar sabahÄ± bir dehÅŸete uyandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiriyor.

BBC muhabirine konuÅŸan bir kent sakini, "Bir patlama duyduk, ÅŸoke edici ve korkunÃ§tu. Ã‡ocuklar Ã§Ä±ÄŸlÄ±k atÄ±yordu. Evlerimizden Ã§Ä±ktÄ±k ve sÄ±ÄŸÄ±naklara gittik" dedi.

Gence'nin ana hastanelerinden birinde Ã§alÄ±ÅŸan bir hemÅŸire ise, birÃ§ok yaralÄ±nÄ±n getirildiÄŸini ve ÅŸehrin her noktasÄ±nda yaralananlarÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Azeri yetkililer, hafta sonu Ermenistan'Ä±n sivil yerleÅŸimlerini hedef alan saldÄ±rÄ±larÄ±nda 22 insanÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini duyurdu.

Ermenistan iÅŸgali altÄ±ndaki DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ yÃ¶netimi ise, Gence HavalimanÄ±'nÄ±n kullanÄ±lamaz hale getirildiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼ ancak bu iddia beklendiÄŸi gibi Azeri yetkililer tarafÄ±ndan yalanladÄ±.