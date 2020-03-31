MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika haberleri... Fransa'da corona virüsten bir günde 499 kişi öldü
ABONE OL
31.03.2020 - 21:04 | | AA

Son dakika haberleri... Fransa'da corona virüsten bir günde 499 kişi öldü

Fransa'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükseldi.

Son dakika haberleri... Fransa'da corona virüsten bir günde 499 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 578 artışla 52 bin 128'e yükseldiğini belirtti.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e çıktığını aktaran Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 5 bin 565'e, iyileşenlerin sayısının da 9 bin 444'e yükseldiğini kaydetti.

Salomon, yoğun bakımda tedavi görenlerin yüzde 60'ının 60-80 yaş aralığında olduğunu söyledi.

Mulhouse ve Strazburg'un da içinde bulunduğu Grand-Est bölgesinde hastanelerin kapasitesinin aşıldığını dile getiren Salomon, 121 Kovid-19 hastasının Almanya, Lüksemburg ve diğer Avrupa ülkelerine nakledileceğini ifade etti.

Salomon, yarın Paris'teki 36 hastanın da ülkenin Bretagne bölgesindeki hastanelere taşınacağını söyledi.

Hastanelerin yaşadığı kapasite sorunu nedeniyle bugüne kadar toplamda 288 kişinin başka hastanelere gönderildiğini vurgulayan Salomon, ülkede genelinde alınan önlemlerin etkisi olup olmadığını hafta sonu değerlendireceklerini belirtti.

Son 24 saatteki rakamlar Fransa'da bir günde kaydedilen en yüksek ölüm ve vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

 

Denizli'de trafik kazasıDenizli’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada, hayatını kaybeden şahsın arkadaşlarının olay yerinde feryat etmesi yürekleri dağladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Genelgeye uymadılar saat 21.00'de basıldı! Kapısına mühür vuruldu

Genelgeye uymadılar saat 21.00'de basıldı! Kapısına mühür vuruldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4380 lira ödeme...

Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

Minibüs ve otobüslerde koronevirüs denetimi

Corona Virüsü belirtileri, korunma yolları nelerdir? Korona virüsü nedir, nasıl bulaşır, Semptomlar nasıl ortaya çıkar?

Corona Virüsü belirtileri, korunma yolları nelerdir? Korona virüsü nedir, nasıl bulaşır, Semptomlar nasıl ortaya çıkar?

Sıradaki Haber