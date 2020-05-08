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08.05.2020 - 20:22 | | AA

Son dakika haberleri: Libya'da sıcak saatler! Hafter'e şok üstüne şok...

Libya ordusu hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin bulunduğu başkent Trablus’un güneyindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü ve çevresindeki 5 noktaya operasyon düzenledi.

Son dakika haberleri: Libya'da sıcak saatler! Hafter'e şok üstüne şok...

 

Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin bulunduğu Vatiyye Askeri Hava Üssü ve Babu'l Hac bölgelerine bugün düzenlenen hava operasyonlarında 10'dan fazla milisin etkisiz hale getirildiği, onlarca milisin yaralandığı belirtildi.

Silah ve mühimmat yüklü bazı askeri araçların da imha edildiği aktarılan açıklamada, hedeflerin tam isabetle başarıyla vurulduğu kaydedildi.

Libya ordusu 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak, başkentten Tunus sınırına kadarki sahil şeridinde üç bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle stratejik önem taşıyor.

Libya ordusu, yakın zamanda, üssü milislerden geri almak için düzenlenen operasyonlarla "paralı asker ve milislerin barınağı, sivillere yönelik hava saldırılarının kaynağı durumundaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını" kaydetmişti.

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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