Son dakika... Hafter yenildi, Trablus tamamen kontrol altında

Reuters haber ajansı, bir yılı aşkın süredir savaş ağası General Halife Hafter'in işgal etmek için çaba gösterdiği Libya'nın başkenti Trablus'un meşru güçler tarafından tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Libya ordusundan yapılan açıklamada, yenilen Hafter milislerinin geri çekildiği ve Trablus'un darbecilerden tamamen temizlendiği belirtildi.

Türkiye'nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Libya ordusu, Hafter milislerinin elindeki son yer olan Trablus Havalimanı'nı kurtarmak için dün operasyon başlatmış ve akşam saatlerinde havalimanı kurtarılmıştı. Söz konusu havalimanında, Trablus'un güneyinden kaçan Hafter güçleri sığınmış durumdaydı.





Libya ordusu, kuşatmayı tamamen bitirmek ve Hafter güçlerini yenilgiye uğratmak için geçen ay Öfke Volkanı Operasyonu'na girişmişti. Ordu birlikleri, 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nü Hafter'den kurtarmış ve birçok ilçe ile yerleşim yerini milislerden temizlemişti.

Türk üretimi silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Hafter'e Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından verilen Rus hava savunma sistemi Pantsir'leri imha etmesi ise, operasyonun kaderini değiştirmişti. Ne yapacağını bilemeyen savaş ağası Hafter, bu kez doğrudan Rusya'dan yardım istemiş ve Suriye'den havalanan sekiz Rus savaş uçağı Libya'ya inmişti. ABD ordusu, Hafter'e verilen altı Mig-29 ve iki Su-24 savaş uçaklarının görüntülerini paylaşmıştı.