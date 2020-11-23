23.11.2020 - 17:38 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Havalimanında uçak alev aldı
İspanya'daki Castellon Havalimanı'nda British Airways'e ait bir yolcu uçağının kabininden siyah dumanlar yükseliyor.
İspanya'nın güneyindeki Valencia yakınlarında yer alan Castellon Havalimanı'nda yangın var.
Havalimanındaki bir British Airways yolcu uçağının kokpitinden alevler yükseldi. Ekipler park halindeki Boeing 747'deki yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.
Tepki çeken görüntüler sonrası AVM'de yeni önlem!İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde restorandan aldıkları yemekleri yerde yiyen vatandaşlara sosyal medyadan tepki yağmıştı. Gelen tepkilerin ardından AVM yönetimce ek tedbirler alınarak restoran katlarına şeritler çekildi.