MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Havalimanında uçak alev aldı
ABONE OL
23.11.2020 - 17:38 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Havalimanında uçak alev aldı

İspanya'daki Castellon Havalimanı'nda British Airways'e ait bir yolcu uçağının kabininden siyah dumanlar yükseliyor.

Son dakika... Havalimanında uçak alev aldı

İspanya'nın güneyindeki Valencia yakınlarında yer alan Castellon Havalimanı'nda yangın var.

Havalimanındaki bir British Airways yolcu uçağının kokpitinden alevler yükseldi. Ekipler park halindeki Boeing 747'deki yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

Tepki çeken görüntüler sonrası AVM'de yeni önlem!İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde restorandan aldıkları yemekleri yerde yiyen vatandaşlara sosyal medyadan tepki yağmıştı. Gelen tepkilerin ardından AVM yönetimce ek tedbirler alınarak restoran katlarına şeritler çekildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çifte hapis cezası

Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çifte hapis cezası

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

Eğlence mekanına dönüştürülen eve şok baskın!

Eğlence mekanına dönüştürülen eve şok baskın!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet