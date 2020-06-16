MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Hindistan-Çin sınırında çatışma!
ABONE OL
16.06.2020 - 11:04 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Hindistan-Çin sınırında çatışma!

Hindistan ordusu, çatışmada bir subay ve iki askerin öldüğünü duyurdu. Pekin yönetimi ise, sınırda herhangi bir olaydan haberdar olmadıklarını açıkladı.

Son dakika... Hindistan-Çin sınırında çatışma!

Çin-Hindistan sınırında gerilim bir kez daha tırmandı.

Hindistan ordusu, meydana gelen çatışmada bir subay ve iki askerin öldüğünü duyurdu.Hint NDTV kanalı, çatışmanın Ladakh'daki Galwan Vadisi'ndeki sınırda gerçekleştiğini bildiriyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian ise, sınırdaki olaydan haberleri olmadığını söyledi.

Dünyanın en kalabalık iki ülkesinin orduları, Mayıs ayında Himalayalar'daki tartışmalı bölgede karşılaşmış, askerler arasında yumruklu kavga çıkmıştı. Olayın ardından taraflar sınıra askeri yığınak yapmıştı.

 

 

 

Ünlülerin sitesini domuzlar bastıBalıkesir’in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajlarını yaban domuzları bastı. Ünlü sanatçıların ikamet ettiği sitede tedirginlik yaşanıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

20-21 Haziran'da bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler kabine toplantısına çevrildi

20-21 Haziran'da bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler kabine toplantısına çevrildi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

Son dakika: Bolu'da FETÖ şüphelisi çift adliyede

Son dakika: Bolu'da FETÖ şüphelisi çift adliyede

Sıradaki Haber