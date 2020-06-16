Son dakika... Hindistan-Çin sınırında çatışma!

Çin-Hindistan sınırında gerilim bir kez daha tırmandı.

Hindistan ordusu, meydana gelen çatışmada bir subay ve iki askerin öldüğünü duyurdu.Hint NDTV kanalı, çatışmanın Ladakh'daki Galwan Vadisi'ndeki sınırda gerçekleştiğini bildiriyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian ise, sınırdaki olaydan haberleri olmadığını söyledi.

Dünyanın en kalabalık iki ülkesinin orduları, Mayıs ayında Himalayalar'daki tartışmalı bölgede karşılaşmış, askerler arasında yumruklu kavga çıkmıştı. Olayın ardından taraflar sınıra askeri yığınak yapmıştı.