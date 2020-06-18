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18.06.2020 - 10:05 | | AA

Son dakika... Hindistan'da 24 saatte 12 binden fazla yeni corona virüs vakası!

Son dakika haberine göre, Hindistan'da son 24 saatte 12 bin 881 yeni Covid-19 vakası görüldü, 334 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika... Hindistan'da 24 saatte 12 binden fazla yeni corona virüs vakası!

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte 12 bin 881 kişide daha yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edildiği, ülkede toplam vaka sayısının 366 bin 946'ya yükseldiği belirtildi.

Hindistan'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 334 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 12 bin 237'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede Covid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 7 bin 390 artışla 194 bin 325'e yükseldi.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

 

Enkaz altından çıkıp yardıma koştuBingöl'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan Zeynep Bakar, enkazın altından çıkarak komşularına yardım etti. Bakar yaralı olduğunu saatler sonra fark etti.
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