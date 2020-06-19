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19.06.2020 - 09:58 | | AA

Son dakika.... Hindistan'da 24 saatte 13 bin 586 yeni corona virüs vakası!

Son dakika haberine göre, Hindistan'da 24 saatte 13 bin 586 yeni Covid-19 vakası görüldü, 336 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika.... Hindistan'da 24 saatte 13 bin 586 yeni corona virüs vakası!

Hindistan'da son 24 saatte 13 bin 586 yeni tip corona virüs (Covid-19) vakası görüldü, 336 kişi hayatını kaybetti. 

NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 13 bin 586 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, ülkede toplam vaka sayısının 380 bin 532'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 336 kişinin yaşamını yitirdiği, toplam ölü sayısının 12 bin 573'e çıktığı kaydedildi. 

Ülkede Covid-19'dan iyileşen kişi sayısı da 10 bin 386 artışla 204 bin 711'e yükseldi.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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