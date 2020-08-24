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24.08.2020 - 18:19 |

Son dakika: Hindistan'da bina çöktü: En az 90 kişi mahsur kaldı

Son dakika haberine göre, Hindistan'ın Mumbai kenti yakınlarında çöken binada en az 90 kişi mahsur kaldı.

Maharaştra eyaletinde bulunan Raigad bölgesindeki Mumbai kenti yakınlarında 5 katlı bir apartman çöktü. Yetkililer, apartmanın çökmesi sonucu en 90 kişinin enkaz altında kaldığını düşündüklerini dile getirdi.

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) tarafından yapılan açıklamada, binanın akşam 18.00 sularında çöktüğü ve 3 ekip ile arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

NDRF, şu ana kadar 15 kişinin enkaz altından kurtarıldığını açıkladı.

Yetkililer, apartmanın 10 yıllık olduğunu ve 45 dairenin bulunduğunu ifade etti.

Olayda henüz can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

Son dakika: Hindistanda bina çöktü: En az 90 kişi mahsur kaldı

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