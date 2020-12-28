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28.12.2020 - 09:13 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Hırvatistan'da deprem

Başkent Zagreb yakınlarında gerçekleşen 5.2 büyüklüğündeki yer sarsıntısı Slovenya, Bosna Hersek ve Macaristan'da da hissedildi.

Son dakika... Hırvatistan'da deprem

Balkan ülkesi Hırvatistan, güne depremle başladı. Başkent Zagreb'in 50 kilometre güneydoğusunda 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Yerel saatle 06.28'de gerçekleşen sarsıntıyla insanlar yataklarından fırladı. Yerin 10 kilometre altında meyana gelen depremin merkez üssü, 35 bin nüfuslu Sisak'a yalnızca 13 kilometre uzaklıkta.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, sarsıntı Hırvatistan'ın yanı sıra komşu ülkeler Slovenya, Bosna Hersek ve Macaristan'da da hissedildi.

Son dakika... Hırvatistanda deprem


Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bu yılın Mart ayında meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremde bir kişi ölmüş, 27 kişi de yaralanmıştı.

Ankara'da kısıtlamanın bitmesiyle sokaklar hareketlendiAnkara'da uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle sokaklar araç trafiğine açıldı. Cadde ve sokaklarda araç ve insan hareketliliği görülmeye başlandı.
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