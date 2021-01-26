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26.01.2021 - 05:26 | | AA

Son dakika: Hızlı bulaşan koronavirüs türü ABD'de görüldü

Gelen son dakika haberine göre; İlk kez Brezilya'da tespit edilen daha bulaşıcı bir koronavirüs türünün ABD'ye sıçradığı, ilk vakaya Minnesota eyaletinde rastlandığı bildirildi.

Son dakika: Hızlı bulaşan koronavirüs türü ABD'de görüldü

 

P.1 olarak bilinen virüs türünün, kısa süre önce Brezilya'ya seyahat eden Minnesotalı bir ABD vatandaşında görüldüğü açıklandı.

Minnesota Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, bu mutasyonun, eyalet çapındaki genel taramada tesadüfen tespit edildiği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan mevcut tedbirlerin sıkı uygulanması durumunda, yeni tespit edilen türün yayılmasının da kontrol altına alınabileceği ifade edildi.

Amerikan medyasında, Brezilya varyantının Güney Afrika varyantına benzediği ve mevcut aşıların daha az etkili olabileceği konusunda bazı endişeler paylaşıldı.

ABD merkezli ilaç firması Moderna dün yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da ortaya çıkan Kovid-19 türüne (B.1.351) karşı yeni aşı çalışmasına 2 ay içinde başlamayı planladığını duyurmuştu.

Moderna Başkanı Stephen Hoge, "Virüsün bu yönde mutasyona uğramaya devam etmesi ve bundan bir yıl sonra hala bir şekilde dolaşımda olması durumunda, bunu ele almak için güçlendirici aşı gibi araçlara sahip olmanın mantıklı olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Mobilya atölyesinde çıkan yangın evlere de sıçradıAdana'da 3 katlı binanın altında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın korkuttu. Tüm atölyeyi saran alevler binanın iki katındaki evlere de sıçradı. Evlerde oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.
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