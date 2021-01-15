15.01.2021 - 15:52 |
Son dakika... Hollanda hükümeti istifa etti
Gelen son dakika haberine göre; Hollanda hükümeti çocuk yardımları skandalı nedeniyle genel seçime 2 ay kala istifa etti.
Seçim barajında flaş ayrıntı! 600 vekile 600 bölge...Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçilmesinin ardından üzerinde çalışma yapılan en önemli başlıklardan biri siyasi partiler kanunuyla birlikte seçim kanununda yapılması planlanan düzenlemeler. AK Parti'de çalışmalar ne aşamada? Ayrıntıları CNN Türk editörü Kıvanç El aktardı...