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15.01.2021 - 15:52 |

Son dakika... Hollanda hükümeti istifa etti

Gelen son dakika haberine göre; Hollanda hükümeti çocuk yardımları skandalı nedeniyle genel seçime 2 ay kala istifa etti.

Son dakika... Hollanda hükümeti istifa etti

Hollanda'da Rutte hükümetinin 100 civarında aileyi hatalı şekilde çocuk yardımlarına ilişkin soruşturmada yolsuzlukla suçladığı, suçlanan ailelerde iflaslar ve boşanmalara neden olunduğu belirlenmişti.

 

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