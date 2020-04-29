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29.04.2020 - 15:14 | | DHA

Son dakika I Esad'ın tepki çeken corona virüs haritası

Son dakika gelen bilgilere göre; Esad rejiminin corona virüs salgınıyla ilgili bilgileri gösterdiği Suriye haritasında İskenderun’u kendi sınırlarında gösterdiği ortaya çıktı.

Son dakika I Esad'ın tepki çeken corona virüs haritası

Son dakika haberi I Suriye iç savaşında yüz binlerce vatandaşını katleden Esad’ın, corona virüs salgını gibi önemli bir konuda bile, Suriye haritasına İskenderun’u da ekleyerek Türkiye’yi kışkırtma çabasına girdiği değerlendiriliyor.

Esad rejimi corona virüs salgınıyla ilgili bilgileri yayınladığı online Suriye haritasına İskenderun’u da ekledi. DHA’nın edindiği bilgilere göre, corona virüs salgınıyla ilgili verilerinin güncel olarak açıklandığı rejime ait resmi internet sitesindeki haritada İskenderun da Suriye sınırlarında gösteriliyor. Sitede yer alan haritanın kuzey batısında “İskenderun” olduğu görülüyor.

Rejimin, İdlib’de yüzlerce sivil insanı hedef alan saldırılarını durdurmak için gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı harekatında, Esad Türkiye’yi hedef alan açıklamalar yapmıştı. Esad’ın Suriye haritasındaki bu eklemeyle koranavirüs salgınını bile Türkiye’yi kışkırtmak için kullandığı değerlendiriliyor

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