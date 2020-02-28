28.02.2020 - 18:46 | | AA
Son dakika | İdlib için BM'den acil toplantı kararı
Son dakika haberine göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplantı talebinde bulundu.
BMGK, bugün yerel saatle 16.00'da acil toplanma kararı aldı.
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