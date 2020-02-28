MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika | İdlib için BM'den acil toplantı kararı
ABONE OL
28.02.2020 - 18:46 | | AA

Son dakika | İdlib için BM'den acil toplantı kararı

Son dakika haberine göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak.

Son dakika | İdlib için BM'den acil toplantı kararı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplantı talebinde bulundu.

BMGK, bugün yerel saatle 16.00'da acil toplanma kararı aldı.

 

 

Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Corona virüs son durum nedir, tedavisi bulundu mu? Covid-19

Koronavirüs belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Corona virüs son durum nedir, tedavisi bulundu mu? Covid-19

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

Sıradaki Haber