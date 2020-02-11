Son dakika | İdlib'de helikopter düşürüldü! İşte helikopterin düşürüldüğü o anlar...

14:35 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Suriye'de rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın rejimin saldırganlığını durdurması gerekiyor" açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu, Erdoğan ve Putin'in telefonda görüşeceğini söyledi.

14.15 : Reuters haber ajansına konuşan Türk yetkililer, Türkiye destekli muhaliflerin İdlib'de kaybettikleri bölgeleri yeniden geri alabileceğini ve bir sonraki adımın bu yönde olacağını söyledi.

14.10 : Milli Savunma Bakanlığı: Alınan son bilgilere göre; İdlib bölgesindeki An Nayrab’dan rejim unsurlarının çıktığı ve rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir.

13.30 : NATO'dan İdlib açıklaması geldi.

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "İdlib'deki saldırıları kınıyor, Esed rejimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum."

13.25 : İdlib'de rejime ait bir helikopter Serakib ilçe merkezinin batısında muhalifler tarafından düşürüldü. Reuters'a konuşan iki muhalif komutan, karadan havaya fırlatılan bir füzeyle helikopterin vurulduğunu söyledi.

Askeri muhalifler, Serakib ilçe merkezinin batısındaki Neyrab ile kuzeyindeki Afis köyü hattında rejime ait iki tankı imha ederken, bir tank ve bir adet 23 mm uçaksavar ele geçirdi.

Muhalifler, rejim kontrolüne giren söz konusu ilçeyi geri almaya çalışıyor.





RUSYA'DAN AÇIKLAMALAR

13.20 : Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib'deki durumdan ötürü endişe duyduklarını belirterek, "Rusya, Soçi anlaşmalarının uygulanmasını en önemli konu olarak görüyor" dedi.

Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Suriye'ye ilişkin bir toplantının henüz planlanmadığını söyledi.

Liderlerin talep etmesi halinde böyle bir toplantının düzenlenebileceğini belirten Peskov, "Rusya, İdlib'deki durum ve bu bölgede teröristlerin rahatça gezmesi hakkındaki endişesini gizlemiyor" ifadesini kullandı:





"Rusya, Soçi anlaşmalarının uygulanmasını en önemli konu olarak görüyor. Suriye ordusuna ve Rus askeri tesislerine yönelik terör faaliyetlerinin bastırılması da büyük önem taşıyor. İdlib'de yapılan bu saldırılar kabul edilemez."

Sözcü Peskov, İdlib'de Türkiye'nin sorumluluklarına dair sorulan bir soruyu, "Bu konuda bir değerlendirme yapmıyoruz, imzalanan belgeye odaklanıyoruz. Farklı çıkarımlar yapmaya gereksiz buluyoruz" diye yanıtladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise, İdlib'deki son durumla ilgili ABD ile temas halinde olduklarını bildirdi.

Ryabkov, "Temas sürüyor. Kimse bunu reddetmiyor. Sahada ortaya çıkan bazı somut durumların ordular arasında farklı düzeylerde etkili temasların kullanımı sayesinde tatmin edici bir şekilde çözüldüğünü söyleyebilirim. Bunun pratikte devam edeceğini umuyoruz" dedi.

11.50 : Rusya'nın desteğini arkasına alan rejim güçleri, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak son iki günde 10 yerleşimi daha ele geçirdi.

Anadolu Ajansı, Halep-Şam kent merkezlerini bağlayan M-5 karayolunun çevresindeki Zirbe, Berkum, Kemari, Kefer Halep, Meyzenaz, Kanatir, Bevvabiyye, Kuseybe, Cib Kas ve Tulhiyye köylerinin rejimin eline geçtiğini bildiriyor.

Halep'in güneybatısından batı kırsalına doğru ilerleyen rejim güçlerinin M-5 karayolunun tümüne hakim olmasına 10 kilometreden az mesafe kaldı.

11.40 : İdlib'de şehit düşen askerlerin cenazeleri, törenle memleketlerine uğurlandı.

Gece saatlerinde sınır kenti Hatay'da gerçekleşen törenin ardından şehitlerin naaşları kara ve hava yoluyla memleketlerine gönderildi. Uzman onbaşılar İbrahim Halil Açıkgöz Gaziantep'te, Fatih Saylak Kahramanmaraş'ta, Enes Alper Niğde'de, İbrahim Albayrak Kayseri'de ve Davut Özcan Kırıkkale'de toprağa verilecek.

11.20 : Rejim ve Rusya'nın saldırısıyla 5 Türk askerinin şehit olması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir toplantı gerçekleşti. Toplantıdan, şehitlerin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesinin kararlaştırıldı.

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı.

11.00 : İdlib'deki sıcak gelişmeleri canlı blog sayfamızda aktarıyor olacağız.