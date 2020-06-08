Son dakika... İki kadının cesetleri parkta bulundu

İngiltere, başkent Londra'dan gelen cinayet haberleriyle sarsıldı.
Kuzeybatı Londra'daki Wembley'deki Fryent Country Park'ta, Pazar günü öğle saatlerinde ceset görenler hemen polisi aradı.
Olay yerine gelen ekipler, iki kadının cesediyle karşılaştı. Yerel medya, kadınların parkta öldürüldüğünü bildiriyor.
Polis soruşturma başlatırken, ambulanslarla hastaneye taşınan cesetlere otopsi yapılacak.
Londra polisi, kadınların yaşları ve kimlik bilgilerini paylaşmadı, şimdilik gözaltına alınan kimsenin olmadığını duyurdu.