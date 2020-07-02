The Telegraph'Ä±n haberine gÃ¶re Ä°ngiltere, aralarÄ±nda TÃ¼rkiye'nin de bulunduÄŸu 75 Ã¼lkeye Pazartesi'den itibaren uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸileri tarafÄ±ndan uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±racaÄŸÄ± Ã¼lkelerin tam listesinin bugÃ¼n ya da yarÄ±n yayÄ±mlanmasÄ± planlanÄ±yor.

Gazete, Ä°ngiltere'nin hemen hemen tÃ¼m AB destinasyonlarÄ±na, Bermuda ve CebelitarÄ±k dahil olmak Ã¼zere Ä°ngiliz bÃ¶lgelerine ve TÃ¼rkiye, Tayland, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya zorunlu olmayan seyahat yasaÄŸÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Haberde, Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rmasÄ±nÄ±n nedeni olarak, sÃ¶z konusu 75 Ã¼lkede yeni tip corona virÃ¼s (Covid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle gÃ¶rÃ¼len vakalarÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe geÃ§mesi ve hÃ¼kÃ¼metler tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan verilerin gÃ¼venilir bulunmasÄ± gÃ¶sterildi.Â Â

BakanlÄ±ÄŸÄ±n kararÄ± aynÄ± zamanda belirtilen 75 Ã¼lkeyi ziyareteden Ä°ngilizlerin, yurda dÃ¶ndÃ¼klerinde 14 gÃ¼n karantinaya alÄ±nmayacaÄŸÄ± anlamÄ±na da geliyor.Â

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