Son Dakika: İngiltere Ali'yi konuşuyor! Tam 222 gün sonra...

İngiltere’de tam 222 gündür hastanede olan 56 yaşındaki Ali Sakallıoğlu adl Türk asıllı Kovid-19 hastası taburcu edildi. İngiltere’de taksi şoförlüğü yapan ve mart ayında Kovid-19’e yakalanan Sakallıoğlu, 222 gün hastanede yatarak ülkenin en uzun süre hastanede yatan Kovid hastası oldu. Şeker hastası da olan Sakallıoğlu, Lewisham Üniversite Hastanesi’nde solunum cihazına bağlanmıştı. Üç ay komada kalan Sakallıoğlu, felç oldu, akciğeri iflas etti, organ yetmezliği yaşadı ancak pes etmedi. Doktorlar 7 aylık tedavi süresinde üç kez ailesine Sakallıoğlu’nun öleceğini ifade etti.

‘Kahraman onlar’

Ülkede koronavirüse karşı en uzun süre direnen hasta olarak kendisinin “kahraman” ilan edilen Sakallıoğlu, “Gerçek kahramanlar, orada muhteşem işler yapan hemşireler, doktorlardır. Onlar olmasaydı, hayatta kalamazdım. Hâlâ yaşıyor olmaması kendim de inanamıyorum. Bana hayatta kalmamın mucize olacağı söylendi ve 3 defa ailemle vedalaşmam istendi” dedi.

Noel tatilinde kız arkadaşı ile birlikte Türkiye’ye gitmeyi planlayan Ali Sakallıoğlu, tekrar taksici olarak işine dönmek için aşı olacağını ve çevresindeki insanları aşı olmak için cesaretlendireceğini kaydetti.

9 torun

Güney Londra’nın Catford bölgesinde 52 yaşındaki hayat arkadaşı Sheena O’Shay ile birlikte yaşayan Sakallıoğlu’nun Ali (38), Şeniz (36), Ayşe (34), Jay (32) ve Yasemin (31) adlarında 5 çocuğu, 9 da torunu bulunuyor.

En güzel hediye

Sakallıoğlu’nun kızlarından Jay Stone, babasını tekrar evde gördüklerine inanamadıklarını belirterek, “Umut güzel bir şey, babamın pes etmeyeceğini biliyorduk ama Noel için eve gelebileceği inanılmaz bir durum. Bu isteyebileceğimiz en güzel hediye” diyerek duygularını dile getirdi.





