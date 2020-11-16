Son dakika... İngiltere Başbakanı Boris Johnson kendini karantinaya aldı!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 testi pozitif çıkınca kendisini karantinaya aldı.

Johnson'ın sözcüsü, "Hükümetin koronavirüs salgınına karşı taşıdığı yükümlülükler dahil, Boris Johnson yapması gereken işlere Downing Sokak'ta devam edecek" dedi.

Sözcü, Johnson'ın durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir semptom göstermediğini belirtti.