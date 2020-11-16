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16.11.2020 - 00:02 | | milliyet.com.tr

Son dakika... İngiltere Başbakanı Boris Johnson kendini karantinaya aldı!

İngiltere Başbakanı Johnson testi pozitif çıkınca kendisini karantinaya aldı.

Son dakika... İngiltere Başbakanı Boris Johnson kendini karantinaya aldı!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid-19 testi pozitif çıkınca kendisini karantinaya aldı.

Johnson'ın sözcüsü, "Hükümetin koronavirüs salgınına karşı taşıdığı yükümlülükler dahil, Boris Johnson yapması gereken işlere Downing Sokak'ta devam edecek" dedi.

Sözcü, Johnson'ın durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir semptom göstermediğini belirtti.

 

Motosiklet temizlik görevlisine böyle çarptıManisa’nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, cadde üzerinde temizlik yapan Kula Belediyesi personeline çarptı. Kazada temizlik görevlisi yaralanırken, motosiklet sürücüsü de başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı.
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