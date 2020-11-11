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11.11.2020 - 00:25 |

Son dakika... Ä°ngiltere, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Dominic Raab, Azerbaycan ve Ermenistan arasÄ±nda varÄ±lan anlaÅŸmayÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± bildirdi.Â

Son dakika... Ä°ngiltere, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±

Raab, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Daha fazla can kaybÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in zor kararlar aldÄ±lar." ifadesini kullandÄ±.Â 

Ã‡atÄ±ÅŸmayÄ± sona erdiren anlaÅŸmadan memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± belirten Raab, taraflara, vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na varmalarÄ± amacÄ±yla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaya devam etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Â 

AZERBAYCAN ORDUSUNUN BAÅžARISI ERMENÄ°STAN'I ANLAÅžMAYA ZORLADIÂ 

Azerbaycan ve Ermenistan, TSÄ° ile 10 KasÄ±m 24.00'den itibaren ateÅŸkes yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±.Â 

AnlaÅŸmaya gÃ¶re, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu LaÃ§Ä±n, Kelbecer ve AÄŸdam illerini ay sonuna kadar boÅŸaltacak.Â 

BÃ¶lgeye Rus barÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§leri konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸma kapsamÄ±nda Rus ve TÃ¼rk askerlerden oluÅŸan denetim merkezi de oluÅŸturulacak.

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3 ilde silah kaçakçÄ±larÄ±na operasyon! 24 gözaltÄ± varKocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen eÅŸ zamanlÄ± silah kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± operasyonunda 24 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
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