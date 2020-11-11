Son dakika... Ä°ngiltere, DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±

Raab, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Daha fazla can kaybÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in zor kararlar aldÄ±lar." ifadesini kullandÄ±.Â

Ã‡atÄ±ÅŸmayÄ± sona erdiren anlaÅŸmadan memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± belirten Raab, taraflara, vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã§Ä±karlarÄ± iÃ§in kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na varmalarÄ± amacÄ±yla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaya devam etmeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Â

AZERBAYCAN ORDUSUNUN BAÅžARISI ERMENÄ°STAN'I ANLAÅžMAYA ZORLADIÂ

Azerbaycan ve Ermenistan, TSÄ° ile 10 KasÄ±m 24.00'den itibaren ateÅŸkes yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde anlaÅŸma imzalamÄ±ÅŸtÄ±.Â

AnlaÅŸmaya gÃ¶re, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, iÅŸgal altÄ±nda tuttuÄŸu LaÃ§Ä±n, Kelbecer ve AÄŸdam illerini ay sonuna kadar boÅŸaltacak.Â

BÃ¶lgeye Rus barÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§leri konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren anlaÅŸma kapsamÄ±nda Rus ve TÃ¼rk askerlerden oluÅŸan denetim merkezi de oluÅŸturulacak.

Â