Son dakika... İngiltere'de corona virüsten ölenlerin sayısı 28 bin 446 oldu

Başbakan Yardımcısı Michael Gove'un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 315 artışla 28 bin 446'ya çıktı.

Ülkede bir günde yapılan test sayısı 76 bin 496 olurken, Kovid-19 vakalarının sayısı 4 bin 339 artarak 186 bin 599'a yükseldi.

İngiltere'de toplam test sayısı da 1 milyon 206 bin 403'e çıktı.

"Normalleşme" süreci

Gove, Başbakan Boris Johnson'ın bu hafta içinde halka, kısıtlamaların kalkış takvimi hakkında kapsamlı bilgi vereceğini söyledi.

Johnson geçen hafta yaptığı açıklamada halkın çabaları ve fedakarlıklarının etkisinin görüldüğünü, hastaneye kabul ve yoğun bakımdaki kişi sayılarının düştüğünü belirterek, "Bu hastalığın zirve noktasını geride bıraktık ve eğimimiz aşağıya doğru. Uzun vadede umutlu olmak için birçok nedenimiz var." demişti.

Johnson, salgında ikinci bir dalganın "kalıcı ekonomik hasara" neden olabileceği uyarısında bulunarak, bu nedenle hükümetin, "ekonomiyi kademeli olarak açması gerektiğini" kaydetmişti.

Hükümet geri adım atmıştı

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.?

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.? Sürenin dolacağı 7 Mayıs'ta hükümetin kısıtlamaları gözden geçirmesi ve normalleşmeye dönük bir yol haritası açıklaması öngörülüyor.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.

Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.?

Johnson 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış ve 12 Nisan'da taburcu edilmişti. İyileşmesi bir ay süren Johnson, 27 Nisan'da göreve dönmüştü.?

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise hastanede tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmişti.