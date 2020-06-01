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01.06.2020 - 19:27 | | AA

Son dakika... İngiltere’de corona virüs'ten ölenlerin sayısı 39 bin 45 oldu

Gelen son dakika haberine göre; İngiltere'de corona virüs'ten ölenlerin sayısı 39 bin 45'e yükseldi.

Son dakika... İngiltere’de corona virüs'ten ölenlerin sayısı 39 bin 45 oldu

Sağlık Bakanı Matt Hancock’un günlük basın toplantısında verdiği bilgiye göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 111 artarak 39 bin 45’e çıktı.

Ülkede dün 1570 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 276 bin 332’ye yükseldi.

İngiltere’de toplam test sayısı da dün yapılan 128 bin 437 testle 4 milyon 484 bin 340 oldu.

İngiliz Ulusal Sağlık Siteminin (NHS) yayımladığı verilere göre bugün ilan edilen toplam ölü sayısı daha önce kayıtlara geçmeyen 445 ölümü de içeriyor.

Yeni gevşeme adımında ilk gün

Öte yandan ülkede 23 Mart’ta başlayan salgınla mücadeleye dönük kısıtlamalarda bugün yeni bir gevşemeye gidildi.

Bu kapsamda bugünden itibaren farklı hanelerden 6 kişiye kadar gruplar açık havada sosyal mesafeye riayet ederek buluşabilecek.

Yeni gevşeme adımıyla ülkede bugün ilkokulların ilk ve son sınıfları ders başı yaparken, açık hava pazarları ve oto galerileri de hizmete açıldı.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 1 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüs'te son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 827 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 164 bin 769, can kaybı 4 bin 563 oldu. Son 24 saatte 974 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 128 bin 947 oldu.
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