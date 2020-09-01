01.09.2020 - 13:24 | | DHA / milliyet.com.tr
Son dakika: İngiltere'de Kraliyet Donanması'na ait bir gemi ile yük gemisi çapıştı!
Son dakika haberine göre, İngiltere'nin Cornwall bölgesinde Kraliyet Donanması'na ait bir gemi ile yük gemisinin çarpıştığı bildirildi.
İngiltere'nin Cornwall bölgesinde Kraliyet Donanması'na ait bir gemi ile yük gemisinin çarpıştığı bildirildi. BBC'ye göre, kaza Cornwall Falmouth'ta sabah 8 civarında gerçekleşti. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Şırnak'ta kavga eden polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldıŞırnak'ta, yol kontrol noktasında görevli polis memuru ve bekçi, yumruk yumruğa kavga etti. Emniyet müdürlüğünün incelemesi sonrası kavgaya tutuşan polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı. Kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.