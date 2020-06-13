Son dakika... İngiltere'de silahlı saldırı! Partiyi kan buladılar

İngiltere'nin Essex bölgesinde Cumartesi günü sabaha karşı silah sesleri duyuldu.

Polis, saldırganların Roydon'daki bir parti için bir araya gelmiş insanlara ateş açtığını bildiriyor.

Silahlı saldırıda bir erkek ve iki kadın yaralandı. Kurşunlara hedef olan 50'li yaşlardaki erkek yaralının durumu ağır.

Polis, sabah 05.00 sularında gelen ihbara göre, bir grup saldırganın araçla gelip partiye silahlı saldırı düzenlediğini duyurdu.