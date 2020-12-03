Son dakika.. İngiltere'nin Bristol kentindeki bir atık su arıtma tesisinde patlama!

Avon Yangın ve Kurtarma Servisinden yapılan açıklamada, TSİ 14.12'de Avonmouth Geri Dönüşüm ve Yeniden Kullanım Merkezi'nde büyük bir patlama olduğu ihbarının alındığı ve kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Avon ve Somerset polisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, patlamanın olduğu bölgeye çok sayıda polis gönderildiği kaydedildi.

BBC'ye açıklamada bulunan Avon Yangın ve Kurtarma servisinden bir yetkili, atık su arıtma tesisinde meydana gelene patlamada birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, tam sayının daha sonra açıklanacağını aktardı.

İşçi Partisinin Bristol milletvekili Marvin Rees de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avonmouth Kings Weston Lane'deki Wessex atık su sahasında büyük bir patlama oldu. Düşüncelerim bu olaydan etkilenen herkesle." ifadelerine yer verdi.

Patlamanın neden meydana geldiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olay yerinde kurtarma ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.