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28.01.2021 - 19:37 |

Son dakika... Irak Başbakanı, DEAŞ’ın sözde valisinin öldürüldüğünü açıkladı!

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Irak Valisi Ebu Yasir İsavi’nin öldürüldüğünü bildirdi.

Son dakika... Irak Başbakanı, DEAŞ’ın sözde valisinin öldürüldüğünü açıkladı!

 

Kazımi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın sözde valisine yönelik güvenlik güçlerince, özel istihbarat operasyonu düzenlendiğini belirtti. 

Operasyonun gerçekleştiği bölgeye dair bilgi vermeyen Başbakan Kazımi, sözde valinin öldürüldüğünü duyurarak, "DEAŞ çetelerine karşı sarsıcı yanıtımız olacağı sözünü vermiştik." ifadesini kullandı.

 

Bakan Selçuk'tan Samsun'daki kadın cinayetine ilişkin açıklamaAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da, kaybolduktan 42 gün sonra ormanlık alanda ölü bulunan Arzu Aygün cinayetiyle ilgili, "Elbetteki davaya müdahil olacağız. Katilin en ağır cezayı alması için her daim Bakanlık olarak da bu süreci, hukuki ve adli süreci de takip edeceğiz." dedi.
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