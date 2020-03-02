02.03.2020 - 01:14 | | AA
Son dakika | Irak'ta füzeli saldırı! Dikkat çeken detay...
Gelen son dakika haberine göre; Irak’ın başkenti Bağdat’ta hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye 2 füze atıldığı bildirildi.
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge’ye 2 ayrı füzeyle saldırı düzenlendi.
Saldırıda, herhangi bir zararın medyana gelmediği kaydedildi.
Yeşil Bölge’de bulunan ABD Büyükelçiliği’ne daha önce de füzeli saldırı düzenlenmişti.