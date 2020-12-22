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22.12.2020 - 00:30 | | AA

Son dakika... İran, İngiltere ile uçak seferlerini durdurdu

İran, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen türünün tespit edilmesinin ardından, bu ülke ile uçak seferlerini durdurdu.

Son dakika... İran, İngiltere ile uçak seferlerini durdurdu

 

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin talebi üzerine İngiltere ile tüm uçak seferlerini 2 haftalığına durdurduklarını, bu seferler için yapılacak bilet satışlarının yasa dışı olduğunu bildirdi. 

İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından birçok ülke art arda önlem alarak İngiltere ile sınırları kapatmaya başlamıştı. 

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke İngiltere ile uçuşları durdurma kararı almıştı.

 

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