Son dakika... İran’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Andimeşk şehrinde yerel saatle 21.49’da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremin ardından can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Sağlık Bakanı Koca, corona virüsteki son durumu açıkladıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.Türkiye'de son 24 saatte 45 kişi, covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1017 oldu. Son 24 saatte 947 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 246 bin 876'ya yükseldi.