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12.03.2020 - 13:38 | | AA

Son dakika... İran'da 75 kişi daha corona virüsten hayatını kaybetti

Son dakika gelen bilgilere göre; İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti; can kaybı 429'a, vaka sayısı 10 bin 75'e yükseldi.

Son dakika... İran'da 75 kişi daha corona virüsten hayatını kaybetti

Ayrıntılar birazdfan...

Maske üreticisi: Maskelerin filtre bölümü hayati önem taşıyorAdana’da tek kullanımlık sağlık malzemeleri üretip satan firmanın sahibi Himmet Akız, corona virüs dünya genelinde yayılmasının ardından hem yurt içi, hem yurt dışı maske satışlarının misliyle arttığını söyledi. Akiz, maskenin filtre bölümünün hayati önem taşıdığını ve alınan filtrelerin yüzde 98 bakteri önler raporlu olması gerektiği uyarısı yaptı.
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