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24.07.2020 - 14:04 | | AA

Son dakika... İran'da bir günde coronadan 215 kişi öldü!

İran'da yeni tip coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 215 artarak 15 bin 289'a yükseldi.

Son dakika... İran'da bir günde coronadan 215 kişi öldü!

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24  saatte 215 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 489 yeni vaka tespit  edildiğini açıkladı.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 15 bin 289'a, vaka  sayısının da 286 bin 523'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 653'ünün durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari,  tedavileri tamamlanan 249 bin 212 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2  milyon 278 bin 384 olduğu bilgisini paylaştı.

Lari, Mazenderan, Fars, Doğu ve Batı Azerbaycan, Rezevi Horasanı,  Elburz, Huzistan, Loristan, Gülistan, Kirman, Zencan ve İlam'ın "kırmızı  bölgeler", Tahran, İsfahan, Buşehr, Hürmüzgan, Kazvin, Merkezi, Kuzey Horasan,  Hemedan, Güney Horasan, Simnan, Sistan-Beluçistan, Erdebil ve Kohgiluye- Buyer  Ahmed'in de "riskli bölgeler" olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.

 

 

 

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