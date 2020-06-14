14.06.2020 - 12:49 | | AA
Son dakika... İran'da corona virüs kabusu! Sayı yükseliyor...
Gelen son dakika haberine göre, İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 8 bin 837'ye yükseldi.
Minik Özge'nin sözleri babasının içini yakıyorAntalya’da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve alüminyum doğrama ustası babası Ali İhsan Yıldırım'ın evinin tavanına 150 lira maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen 6 yaşındaki Özge, aynı düzenekle koşma antrenmanlarına başladı. Aldığı eğitimler sonrası kızının konuşmaya başladığını ve sık sık soru sorduğunu belirten baba Ali İhsan Yıldırım, "'Koşmak istiyorum, koşabilecek miyim' diyerek bana böyle sorular soruyor. Duygulanıyorum. Çocuk, 'Baba bacağım yok' diyor, bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim? Tıkanıyorum. Aklı erdiğinde her şeyi öğrenecek" dedi.