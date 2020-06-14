MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... İran'da corona virüs kabusu! Sayı yükseliyor...
ABONE OL
14.06.2020 - 12:49 | | AA

Son dakika... İran'da corona virüs kabusu! Sayı yükseliyor...

Gelen son dakika haberine göre, İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 8 bin 837'ye yükseldi.

Son dakika... İran'da corona virüs kabusu! Sayı yükseliyor...

İran'da yeni tip corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 107 artarak 8 bin 837'ye yükseldi.

Minik Özge'nin sözleri babasının içini yakıyorAntalya’da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve alüminyum doğrama ustası babası Ali İhsan Yıldırım'ın evinin tavanına 150 lira maliyetle kurduğu düzenekle yürümeyi öğrenen 6 yaşındaki Özge, aynı düzenekle koşma antrenmanlarına başladı. Aldığı eğitimler sonrası kızının konuşmaya başladığını ve sık sık soru sorduğunu belirten baba Ali İhsan Yıldırım, "'Koşmak istiyorum, koşabilecek miyim' diyerek bana böyle sorular soruyor. Duygulanıyorum. Çocuk, 'Baba bacağım yok' diyor, bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim? Tıkanıyorum. Aklı erdiğinde her şeyi öğrenecek" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rize'de taşıcıyı kolonları çatlayan 11 katlı bina yıkılıyor

Rize'de taşıcıyı kolonları çatlayan 11 katlı bina yıkılıyor

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Son dakika haberler: Corona virüs vaka sayıları artınca uzmanlar uyardı! Sıkı tedbirler geri dönebilir...

Son dakika haberler: Corona virüs vaka sayıları artınca uzmanlar uyardı! Sıkı tedbirler geri dönebilir...

Sıradaki Haber