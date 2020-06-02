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02.06.2020 - 12:36 | | AA

Son dakika... Ä°ran'da corona virüs nedeniyle can kaybÄ± 7 bin 942'ye yükseldi!

GeÅŸen son dakika haberine gÃ¶re, Ä°ran'da son 24 saatte yeni tip corona virÃ¼s nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 64 artarak, 7 bin 942'ye yÃ¼kseldi.Â

Son dakika... Ä°ran'da corona virüs nedeniyle can kaybÄ± 7 bin 942'ye yükseldi!

Ä°ran'da yeni tip corona virÃ¼s (Covid-19) nedeniyle 64 kiÅŸinin daha yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle can kaybÄ± 7 bin 942'ye, vaka sayÄ±sÄ± ise 157 bin 562'ye yÃ¼kseldi.

Ä°ran devlet televizyonuna gÃ¶re, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KiyanuÅŸ Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle Ã¼lke genelinde 64 kiÅŸinin daha hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

BÃ¶ylece toplam Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 7 bin 942'ye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Cihanpur, vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 3 bin 117 artarak 157 bin 562'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi.

VirÃ¼se yakalanan hastalardan 2 bin 565'inin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu dile getiren Cihanpur, 123 bin 77 kiÅŸinin ise tedavilerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan taburcu edildiÄŸini aktardÄ±.

Cihanpur, Ä°sfahan, BatÄ± Azerbaycan, KÃ¼rdistan, KirmanÅŸah, HÃ¼rmÃ¼zgan ve BuÅŸehr eyaletlerinin yÃ¼ksek riskli bÃ¶lgeler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Ä°ran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Åžubat'ta Kum kentinde tespit edildiÄŸi duyurulmuÅŸtu.

Giresunâ€™da ilk defa oluÅŸturulan salep tarlasÄ±nda hasat yapÄ±ldÄ±TÄ±bbi, aromatik ve kozmetik alanlarda kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra dondurmanÄ±n olmazsa olmazÄ± salebin Giresunâ€™da ilk defa üretimine baÅŸlandÄ± ve ilk hasat alÄ±ndÄ±. KurutulmuÅŸ toz halinde kilosu bin 400 TLâ€™den satÄ±lan salebin Giresunâ€™da fÄ±ndÄ±ÄŸa ek gelir olarak üreticilerin yüzünü güldürmesi umut ediliyor.
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