Ä°ran'da yeni tip corona virÃ¼s (Covid-19) nedeniyle 64 kiÅŸinin daha yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle can kaybÄ± 7 bin 942'ye, vaka sayÄ±sÄ± ise 157 bin 562'ye yÃ¼kseldi.

Ä°ran devlet televizyonuna gÃ¶re, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KiyanuÅŸ Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle Ã¼lke genelinde 64 kiÅŸinin daha hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

BÃ¶ylece toplam Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 7 bin 942'ye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Cihanpur, vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 3 bin 117 artarak 157 bin 562'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgisini verdi.

VirÃ¼se yakalanan hastalardan 2 bin 565'inin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸunu dile getiren Cihanpur, 123 bin 77 kiÅŸinin ise tedavilerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan taburcu edildiÄŸini aktardÄ±.

Cihanpur, Ä°sfahan, BatÄ± Azerbaycan, KÃ¼rdistan, KirmanÅŸah, HÃ¼rmÃ¼zgan ve BuÅŸehr eyaletlerinin yÃ¼ksek riskli bÃ¶lgeler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Ä°ran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Åžubat'ta Kum kentinde tespit edildiÄŸi duyurulmuÅŸtu.