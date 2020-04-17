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17.04.2020 - 13:04 | | AA

Son dakika | İran'da corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 958'e yükseldi

Gelen son dakika haberine göre İran'da yeni tip corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 89 artarak 4 bin 958'e yükseldi.

Son dakika | İran'da corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 958'e yükseldi

İran'da yeni tip corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 89 artarak 4 bin 958'e yükseldi.

Corona virüsü yenen doktordan 'C ve D vitamini ile zerdeçal tüketimi' önerisiGelen bir son dakika haberine göre; İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci, corona virüse yakalanmamak veya tedavi sürecinin başarılı geçmesi için C ve D vitamini ile zerdeçal tüketiminin çok önemli olduğunu söyledi.
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