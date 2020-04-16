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HaberlerDünya Haberleri Son dakika | İran'da corona virüsten ölenlerin sayısı 4 bin 869'a yükseldi!
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16.04.2020 - 12:47 | | AA

Son dakika | İran'da corona virüsten ölenlerin sayısı 4 bin 869'a yükseldi!

Gelen son dakika haberine göre, İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artarak, 4 bin 869'a yükseldi.

Son dakika | İran'da corona virüsten ölenlerin sayısı 4 bin 869'a yükseldi!

Ayrıntılar geliyor...

Corona virüs hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyorDünyayı kasıp kavuran corona virüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD'den çarpıcı bir araştırma geldi. ABD'de faaliyet gösteren Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün yaptığı araştırmalarda, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsün ( Covid-19) , hapşırma yoluyla yaklaşık 8 metreye kadar bulaşabileceğini ortaya koydu.
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