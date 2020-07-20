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20.07.2020 - 14:45 | | AA

Son dakika... İran'da coronavirüs nedeniyle 1 günde 217 kişi öldü!

İran'da yeni tip coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217 artarak 14 bin 405'e yükseldi.

Son dakika... İran'da coronavirüs nedeniyle 1 günde 217 kişi öldü!

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24  saatte 217 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 414 yeni vaka tespit  edildiğini söyledi.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 14 bin 405'e, vaka  sayısının da 276 bin 202'ye çıktığını aktardı.

Hastalardan 3 bin 583'ünün durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari,  tedavileri tamamlanan 240 bin 87 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 2  milyon 175 bin 217 olduğu bilgisini paylaştı.

 

 

 

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