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17.06.2020 - 14:00 | | AA

Son dakika... İran'da durum kötüye gidiyor: 2 bin 612 yeni vaka!

İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı iki ayın ardından son 4 gündür yeniden 100'ün üzerinde çıkıyor.

Son dakika... İran'da durum kötüye gidiyor: 2 bin 612 yeni vaka!

İran'da Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 120 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 612 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 9 bin 185'e, vaka sayısının da 195 bin 51'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 789'unun durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavilerinin tamamlanan 154 bin 812 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 319 bin 920 olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasanı, Kirmanşah, Hürmüzgan ve Kürdistan'ın "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.

GÜNLÜK VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

İran'da mayıs başında 800'lere kadar düşen günlük yeni vaka sayıları, yasakların kaldırılmasının ardından yeniden yükselişe geçti.

Nisan ortasında 100'ün altına gerileyen ve 25 Mayıs'ta 34 olarak kaydedilen vefat sayısı da son 4 gündür yeniden 100'ün üzerinde çıkmaya başladı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

İstanbul'da şoke eden görüntüler! Corona virüse aldırış etmediler, düğün yapıp eğlendilerSon günlerde vaka sayılarında artış yaşanmasına rağmen İstanbul Arnavutköy'de corona virüs tehdidine aldırış etmeyenler bahçede düğün yapıp oynadı.
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