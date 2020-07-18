MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... İran'da koronavirüs ölümlerinde korkutan artış!
ABONE OL
18.07.2020 - 13:20 | | AA

Son dakika... İran'da koronavirüs ölümlerinde korkutan artış!

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 979'a yükseldi.

Son dakika... İran'da koronavirüs ölümlerinde korkutan artış!

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının son 24 saatte 188 artışla 13 bin 979’a çıktığını bildirdi.

Ülkedeki toplam vaka sayısı da 2 bin 166 artarak 271 bin 606 oldu.

Vakalardan 3 bin 529'unun durumunun ağır olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 235 bin 300’e yükseldi.??

İran’da toplam test sayısı 2 milyon 123 bin 518’e ulaştı.

Ülkede Doğu Azerbaycan, İlam, Buşehr, Rezevi Horasanı, Huzistan, Zencan, Gülistan, Mazenderan, Kirman ve Fars eyaletleri "kırmızı bölge" ilan edilmiş bulunuyor.

Hürmüzgan ve Zencan eyaletlerinde ise vaka ve ölüm sayılarında önemli düşüşler görüldü.

Minibüsle kamyonun çarpıştığı korku dolu kaza anı 4 farklı kameraya böyle yansıdıTokat’ta bir servis minibüsü ile kamyonun karıştığı kaza anları minibüste bulunan 4 farklı araç kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! Genç kadın güpegündüz dehşeti yaşadı!

Son dakika! Genç kadın güpegündüz dehşeti yaşadı!

Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

Seyfi Dursunoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü? Seyfi Dursunoğlu biyografisi

Seyfi Dursunoğlu kaç yaşındaydı, neden öldü? Seyfi Dursunoğlu biyografisi

Sıradaki Haber